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سياسة

مصري في البرازيل على قائمة أخطر المطلوبين لدى (إف.بي.آي)

مصري في البرازيل على قائمة أخطر المطلوبين لدى (إف.بي.آي)
مصري في البرازيل على قائمة أخطر المطلوبين لدى (إف.بي.آي)
13/8/2019

يسعى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) لاستجواب مصري زعم أنه ينتمي لتنظيم القاعدة ويعتقد أنه يعيش في البرازيل التي تعهدت بالتعاون مع الولايات المتحدة بكل السبل الممكنة.

مصري على قائمة أخطر المطلوبين لدى (إف.بي.آي)
  • مكتب التحقيقات الاتحادي أضاف محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم إلى قائمة أخطر المطلوبين لديه، أمس الإثنين وقال إنه يسعى "لاستجوابه فيما يتعلق بدوره المزعوم كأحد أعضاء القاعدة ومشاركته المزعومة في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها".
  • قال المكتب إنه كان "يقدم دعما ماديا" منذ عام 2013 تقريبا للقاعدة، وهو التنظيم المسؤول عن تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة. وذكر أنه ولد في مصر في عام 1977 ويعيش حاليا في البرازيل.
  • أصدرت وزارتا العدل والخارجية في البرازيل بيانا مشتركا، أمس الإثنين، قال إن المصري المذكور دخل البلاد في عام 2018 ويقيم فيها بصورة قانونية.
  • أضاف البيان "الحكومة البرازيلية منفتحة على التعاون مع السلطات الأمريكية في طلبها بما يتسق مع قانوننا وتتابع القضية".

والتعاون الأمني بين البلدين وثيق منذ فترة طويلة إذ يعمل مسؤولون أمريكيون وبرازيليون معا في قضايا تهريب المخدرات والأسلحة.

وتشعر الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بالقلق إزاء أشخاص مشتبه بهم يعيشون وينشطون في البرازيل وينتمون لمنظمات منها جماعة حزب الله اللبنانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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