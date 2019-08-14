ليبيا.. تحقيق في هجوم بنغازي والوفاق تتسلم جثامين من "حفتر"

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عزمها إجراء تحقيق داخلي، لكشف ملابسات هجوم بنغازي في ليبيا، الذي خلف ثلاثة قتلى وجرحى آخرين، في صفوف موظفيها.

جاء ذلك، في وقت تجددت فيه هجمات قوات اللواء خليفة حفتر الجوية، بعد رفضها تمديد هدنة عيد الأضحى، بينما تسلمت حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، جثامين ضحايا في جنوب العاصمة.

هجوم بنغازي

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، قال في بيان له، إن الأمم المتحدة تحاول التأكد من الحقائق وراء الحادث.

غوتيرش على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: لسنا على علم بأي ادعاءات بالمسؤولية عن السيارة المفخخة.

البيان أكد أن السلام والاستقرار في ليبيا، بما في ذلك وضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة، لن يتحقق إلا من خلال حل سياسي.

البيان دعا كافة الأطراف إلى الدخول في عملية حوار برعاية الأمم المتحدة دون تأخير.

في العاشر من أغسطس/آب الجاري، وقع هجوم بسيارة مفخخة في مدينة بنغازي، أسفر عن مصرع ثلاثة من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة 3 آخرين.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر ليبية لم تسمها أن موكبًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، هو من كان يقصد بالتفجير.

حفتر يسلم جثامين للوفاق

قالت قوات حكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، إنها تسلمت 12 جثمانًا، كانوا لدى قوات حفتر في مدينة ترهونة جنوب طرابلس.

صفحة "عملية بركان الغضب"، التابعة لقوات حكومة الوفاق، أوضحت أن قوات اللواء التاسع التابعة لحفتر، سلمت جثامين 12 من المفقودين تم التعرف على 4 منهم، دون تفاصيل أخرى.

جاء ذلك في وقت تجددت فيه هجمات قوات حفتر، على مناطق خاضعة لسيطرة قوات حكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.

غرفة عمليات الكرامة، التابعة لحفتر، كشفت في صفحتها على فيسبوك، عن غارات جوية شنتها قوات اللواء المتقاعد، على محاور طرابلس ومنطقة غرفة عمليات تحرير سرت.

منذ سريان الهدنة، تحدثت مصادر من غرفة عملية بركان الغضب التابعة للوفاق، عن خروقات شملت محاولات قوات حفتر التسلل في بعض المحاور جنوب طرابلس.

أيضًا تحدثت عن تعزيزات ترسلها قوات حفتر إلى محاور القتال جنوب العاصمة عبر مدينة ترهونة.

جاء ذلك، بعد رفض قوات حفتر تمديد هدنة عيد الأضحى، على الرغم من دعوات غربية وعربية لإطالة أمد وقف إطلاق النار، الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة.

في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر هجومًا على طرابلس، إلا أن محاولاتها المتكررة لاجتياحها فشلت.

أسفرت المعارك وهجمات حفتر الجوية، عن مقتل ما لا يقل عن 1100 شخص بينهم عشرات المدنيين.

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