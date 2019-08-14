سوريا: قصف عشوائي وكر وفر قرب منطقة استراتيجية جنوب إدلب

جددت قوات النظام السوري، اليوم الأربعاء، هجماتها على مناطق بالقرب من مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وسط معارك كر وفر مع فصائل المعارضة شمال غربي البلاد.

وأحرزت قوات نظام بشار الأسد تقدمًا في عدد من المناطق، على بعد كيلومترات من خان شيخون، في ظل حملة قصف مكثفة بمشاركة روسية، ودعم من ميليشيات إيرانية، أسقطت قتلى وجرحى بينهم أطفال.

ما أهمية خان شيخون ومحيطها؟

قوات النظام السوري سيطرت على قرى كفرعين وتل عاس والمنطار وأم زيتونة القريبة من خان شيخون، بعد اشتباكات مع فصائل معارضة المسلحة.

تدور معارك كر وفر، على الأراضي الممتدة غرب مدينة خان شيخون حتى، حاجز السلام، الذي يعتبر البوابة الغربية للمدينة.

الصحفي السوري معن خضر، قال في تغريدة على تويتر: روسيا تسعى للضغط على تركيا من خلال خان شيخون، بسحب أسلحة المعارضة إلى عمق 20 كيلومترا.

خضر: روسيا تسعى لتأمين قواعدها المتقدمة في ريف حماة من خلال السيطرة على منطقة تعتبر الأقرب لها في إدلب.

الصحفي السوري تحدث عن انهيار لمعظم دفاعات المعارضة جنوب إدلب وفي ريف حماة، جراء الحملة البرية على إدلب، المصحوبة بدعم جوي مكثف.

تعتبر الهبيط، خطًا دفاعيًا مهمًا للمعارضة غرب خان شيخون، فيما تعتبر التمانعة المنطقة الأكثر قربًا من المدينة من الجهة الشرقية.

بعد سيطرته على الهبيط، يحاول النظام التقدم على محور بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي لتصبح خان شيخون، في مرمى نيران قوات النظام بريًا.

-ماذا تعني سيطرة النظام وحلفائه على #خان_شيخون لو تمت :

-الروس سيحققون ماطلبوه مراراً من الأتراك بسحب اسلحة المعارضة الثقيلة بعمق ٢٠ كم

-على الأرض سيرتاح الروس من خطر استهداف قواعدهم المتقدمة بريف #حماه — Maan Alkhoder (@m3nati) August 14, 2019

هجمات مضادة

هيئة تحرير الشام" المقاتلة ضمن غرفة عمليات الفتح المبين، المعارضة، قالت إن قواتها دمرت دبابتين لقوات النظام في قرية سكيك جنوب إدلب.

أيضًا نفذت مجموعة من تحرير الشام هجومًا ضد قوات النظام في محيط سكيك، ما تسبب بمقتل عدد من قوات الأسد، بحسب الهيئة.

الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة، أعلنت كذلك تدمير ناقلة جند عسكرية محملة بعناصر لقوات النظام على محور سكيك في ريف إدلب الجنوبي، إثر استهدافه بصاروخ مضاد للدروع.

https://twitter.com/Omar_Madaniah/status/1161576351184429062?ref_src=twsrc%5Etfw

ضحايا مدنيون بقصف روسي

قتل 3 أطفال بقصف روسي، استهدف فجر الأربعاء، تجمعات سكنية في قرية الصالحية بريف إدلب.

الدفاع المدني أكد أن النظام وحلفاءه يواصلون قصف مناطق محافظة إدلب وريف حماة، بشكل عشوائي.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان أحصت في تقرير لها، مقتل 781 مدنيًا على الأقل بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على مناطق خفض التصعيد، خلال الفترة بين 26 أبريل/نيسان وحتى 27 يوليو/تموز 2019.

#عاجل

الفصائل الثورية تستعيد السيطرة على حاجز السلام بمدخل مدينة خان شيخون من الجهة الغربية بريف إدلب الجنوبي وذلك بعد معارك طاحنة مع عصابات الاسد — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) August 14, 2019

قمة ثلاثية الشهر المقبل