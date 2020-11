سلمان العودة يواجه الموت ورسالة تؤكد تعذيب المعتقلين بالسعودية

سلط عبد الله، نجل الداعية السعودي سلمان العودة، الثلاثاء، الضوء على قضية والده المعتقل لدى السلطات السعودية، مشيرًا إلى أنه يواجه الموت فقط لأنه دعا للإصلاح.

كما كشف حساب معتقلي الرأي، عن رسالة تتضمن تفاصيل احتجاز السجناء داخل المملكة، مشيرًا إلى عمليات تعذيب ممنهجة.

ظروف احتجاز قاسية

My father called for reform in Saudi Arabia. Now he faces death | Saudi Arabia | The Guardian https://t.co/cIdWYhw7BP

— د. عبدالله العودة (@aalodah) August 13, 2019