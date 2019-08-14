سلمان العودة يواجه الموت ورسالة تؤكد تعذيب المعتقلين بالسعودية

حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية، كشف أمس الثلاثاء، رسالة من عائلة معتقل، تكذّب ادعاءات أمن الدولة لصحيفة سعودية، كانت تزعم أن السجناء في المملكة ليسوا إلا نزلاء مكفولة حقوقهم وحرياتهم.
الحساب نقل في تغريدة له عبر تويتر، عن أسرة أحد المعتقلين قولها: إن علامات التعذيب على أجساد السجناء شاهدة على أكاذيب جهاز أمن الدولة السعودي.
الأسرة أضافت أن ضباط الأفرع الأمنية والسجون، يقومون بتعذيب وتهديد المعتقلين وركل أجسادهم بالأحذية، وتهديدهم بأعراضهم.
الرسالة استدلت بقصة سجين رأي، مر على اعتقاله 7 أعوام، تعج زنزانته بالحشرات والفئران، وترفض السلطات علاجه أو تحسين مكان احتجازه.
الرسالة وصفت السجون بالقذرة، موضحة أنه لا اعتبار لدى السلطات لآلام المعتقلين، حيث ترسل لهم فرقة من الطوارئ للهجوم عليهم كلما استغاثوا لطلب العلاج.
🔴 عاجل وردتنا قبل قليل رسالة من عائلة احد معتقلي الرأي القابع في السجون السعودية منذ أكثر من 7 سنوات (نتحفظ على ذكر الاسم حرصاً على سلامتهم)، وفيها تردُ العائلة على تصريح #أمن_الدولة بأن السجناء ليسوا إلا "نزلاء مكفولة حقوقهم وحرياتهم" !! pic.twitter.com/sxwt8o3b2F