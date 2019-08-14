سلمان العودة يواجه الموت ورسالة تؤكد تعذيب المعتقلين بالسعودية

سلط عبد الله، نجل الداعية السعودي سلمان العودة، الثلاثاء، الضوء على قضية والده المعتقل لدى السلطات السعودية، مشيرًا إلى أنه يواجه الموت فقط لأنه دعا للإصلاح.

كما كشف حساب معتقلي الرأي، عن رسالة تتضمن تفاصيل احتجاز السجناء داخل المملكة، مشيرًا إلى عمليات تعذيب ممنهجة.

ظروف احتجاز قاسية

عبد الله نجل الشيخ سلمان العودة، حذر في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، من تنفيذ حكم الإعدام في والده، معتبرًا الخطوة، إن تمت، بمثابة عملية اغتيال ترتكبها الدولة، ولا يمكن السماح بالإفلات منها.

نجل العودة ذكر أن والده عانى من سوء المعاملة، بسجنه انفراديًا مكبل اليدين ومعصوب العينين ومقيدًا بسلاسل داخل زنزانة، كما حرم من النوم والدواء.

عبد الله أكد أنه تم منع 17 شخصًا من أفراد العائلة من السفر، واعتقلت السلطات عمه خالد الذي نشر تغريدة عن والده سلمان العودة.

نجل العودة أضاف أن سفارة السعودية في واشنطن، طلبت منه الذهاب للمملكة، لتجديد جواز سفره الذي تم تجميده.

يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية الداعية سلمان العودة، ضمن حملة توقيفات شملت عددًا من الشيوخ والدعاة والمفكرين.

My father called for reform in Saudi Arabia. Now he faces death | Saudi Arabia | The Guardian https://t.co/cIdWYhw7BP — د. عبدالله العودة (@aalodah) August 13, 2019

رسالة تكشف الانتهاكات داخل السجون

حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية، كشف أمس الثلاثاء، رسالة من عائلة معتقل، تكذّب ادعاءات أمن الدولة لصحيفة سعودية، كانت تزعم أن السجناء في المملكة ليسوا إلا نزلاء مكفولة حقوقهم وحرياتهم.

الحساب نقل في تغريدة له عبر تويتر، عن أسرة أحد المعتقلين قولها: إن علامات التعذيب على أجساد السجناء شاهدة على أكاذيب جهاز أمن الدولة السعودي.

الأسرة أضافت أن ضباط الأفرع الأمنية والسجون، يقومون بتعذيب وتهديد المعتقلين وركل أجسادهم بالأحذية، وتهديدهم بأعراضهم.

الرسالة استدلت بقصة سجين رأي، مر على اعتقاله 7 أعوام، تعج زنزانته بالحشرات والفئران، وترفض السلطات علاجه أو تحسين مكان احتجازه.

الرسالة وصفت السجون بالقذرة، موضحة أنه لا اعتبار لدى السلطات لآلام المعتقلين، حيث ترسل لهم فرقة من الطوارئ للهجوم عليهم كلما استغاثوا لطلب العلاج.

🔴 عاجل

وردتنا قبل قليل رسالة من عائلة احد معتقلي الرأي القابع في السجون السعودية منذ أكثر من 7 سنوات (نتحفظ على ذكر الاسم حرصاً على سلامتهم)، وفيها تردُ العائلة على تصريح #أمن_الدولة بأن السجناء ليسوا إلا "نزلاء مكفولة حقوقهم وحرياتهم" !! pic.twitter.com/sxwt8o3b2F — معتقلي الرأي (@m3takl) August 13, 2019

دعاة وعلماء دين في زنازين انفرادية

يأتي ذلك في وقت تتحدث فيه منظمات دولية وناشطون عن انتهاكات، يتعرض لها مئات من المعتقلين لدى سلطات المملكة.

السبت الماضي، توفي الداعية السعودي صالح الضميري، في سجن الطرفية بمنطقة القصيم بالسعودية.

كان حساب معتقلي الرأي، قد تحدث في وقت سابق من مايو/أيار العام الجاري، عن ظروف احتجاز سيئة للدعاة سلمان العودة وعوض القرني والشيخ ناصر العمر.

الحساب أكد حينها، أنه تم نقل الدكتور علي العمري إلى سجن خاص بالتعذيب، بإشراف سعود القحطاني، الذي كان مستشارًا بارزًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

سبق أن أعلن ناشطون في يناير/كانون ثاني الماضي، وفاة الشيخ أحمد العماري، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقًا، من جراء جلطة دماغية داخل السجن.

الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول

عرض سعودي للإفراج عن لجين الهذلول

قالت أسرة الناشطة السعودية البارزة، لجين الهذلول، الثلاثاء، إن ابنتهم المعتقلة رفضت عرضًا بالإفراج عنها، مقابل بيان مصور بالفيديو تنفي فيه تقارير عن تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها.

أشقاء الهذلول قالوا إن سعود القحطاني، الذي قيل إنه متورط في قتل الصحفي جمال خاشقجي، كان حاضرًا خلال بعض جلسات التعذيب وهددها بالاغتصاب والقتل.

قضية لجين الهذلول أثارت انتقادات دولية وغضبًا في العواصم الأوربية والكونغرس الأمريكي، خاصة بعد مقتل خاشقجي على يد سعوديين داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية.

السلطات احتجزت عشرات آخرين من النشطاء والمثقفين ورجال الدين على مدى العامين الماضيين، في محاولة فيما يبدو للقضاء على أي معارضة محتملة.