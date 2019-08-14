ثالث أيام التشريق.. الحجاج غير المتعجلين يواصلون أداء المناسك

يواصل، اليوم الأربعاء، حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين، رمي الجمرات بمشعر منى في ثالث أيام التشريق.

وأمس قبل غروب الشمس، غادر الحجاج المتعجلون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع في الحرم المكي الشريف.

الجمرات الثلاث

كان حجاج بيت الله الحرام قد بدؤوا، الإثنين، رمي الجمرات في أول أيام التشريق بعد أن أدوا يوم الأحد شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم عيد الأضحى.

يبيت الحجاج في منى خلال أيام التشريق الثلاثة: 11 و12 و13 من ذي الحجة، لرمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى.

يمكن للمتعجل من الحجاج اختصار هذه الأيام في يومين فقط، ثم يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع.

الحاج المتعجل يسقط عنه المبيت ورمي الجمرات باليوم الأخير بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.

بينما ينتهي الحجاج المتعجلون من رمي الجمرات، يستكمل باقي ضيوف الرحمن هذا النسك في اليوم التالي، ثالث أيام التشريق.

الأحد، استكمل أكثر من مليوني ونصف مليون حاج، في أول أيام العيد، مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة والسعي، والحلق أو التقصير ثم التحلل.

عيد الأضحى