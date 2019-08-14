تنديد ليبي بالتدخل المصري "السافر" في الشأن الداخلي

ندد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأربعاء، ما وصفه بالتدخل السافر للحكومة المصرية في الشأن الليبي.

التدخل المصري في الشأن الليبي:

المجلس الليبي اتهم مصر بالعمل على إرباك المشهد في ليبيا، وانتهاك قرارات مجلس الأمن، بدعم أطراف ليبية وتزويدها بالسلاح.

طالب المجلس حكومة الوفاق الوطني ووزارة الخارجية الليبية باتخاذ موقف قوي لوضع حد لهذه التدخلات.

أضاف المجلس أن اعتبار الخارجية المصرية، مجلس النواب المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والوحيدة المناط بها التصديق على أي خريطة طريق، هو تشويه صريح للواقع، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دوليا.

وكان المجلس قال في وقت سابق إن لديه معلومات استخبارية تفيد بأن مصر وفرنسا والإمارات ترتب للتورط بشكل أكبر مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للهجوم على العاصمة طرابلس باستخدام الطيران والأسلحة النوعية.

وتدعم الدول الثلاث قوات حفتر بالسلاح والأفراد، حيث سبق أن عثرت حكومة الوفاق الوطني على أسلحة فرنسية داخل قاعدة تابعة لحفتر بمدينة غريان غربي البلاد.

كما أقر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قبل ذلك بأن بلاده تدعم حفتر في عملياته ضد "الإرهاب" في ليبيا التي تواجه الجماعات "المتطرفة" المدعومة من تركيا، حسب وصفه.

خارجية الوفاق الليبية تستهجن تدخل مصر

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية نددت، في بيان لها، الأربعاء، ما اعتبرته تدخلا لمصر "في الشأن الداخلي الليبي".

قالت خارجية الوفاق، إنها تعرب عن "استهجانها واستنكارها للتدخل في الشؤون الداخلية الليبية، من عديد الأطراف والحكومات، كان آخرها ما أورده الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ".

أضافت أن "حافظ، قال الثلاثاء، إنه حان الوقت لبدء عملية التسوية الشاملة في ليبيا، ومعالجة ما وصفها بالقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية توزيع الثروة".

وصفت خارجية الوفاق، بيان نظيرتها المصرية، بأنه "تدخل فج في عمل الحكومة الشرعية، والمعترف بها دوليا، وفق ما نتج عن اتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة العربية المغربية، في ديسمبر/كانون الأول 2015″. وهي قضية داخلية بحتة تتعامل معها حكومة الوفاق، وفق آليات ومعايير تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار".

أضاف البيان، "تناسى الناطق باسم الخارجية المصرية، ما يقوم به اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومن يدعمه من دول إقليمية وأجنبية من عرقلة للاتفاق السياسي رغم المحاولات المتكررة والكثيرة من قبل المجلس الرئاسي لوضع حد للانقسام السياسي وانقسام المؤسسات".

استنكرت خارجية الوفاق "دعوة الناطق باسم الخارجية المصرية، البعثة الأممية إلى ما سماه الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي في تجاهل واضح للأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي أقره مجلس الأمن واعترفت به دول العالم".

ختمت بيانها قائلة "إذ تدين الوزارة ذلك فإنها تؤكد أن السيادة الليبية خط أحمر، ولن تسمح الحكومة الليبية، ولا الشعب الليبي بالتدخل في شؤوننا الداخلية رغم ما تعانيه البلاد، من انقسام في عمل المؤسسات".

الوضع الميداني:

القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت اعتقال 5 من أفراد قوة الضفادع البشرية التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كانوا على متن زورق حربي شرق مدينة صبراتة غرب طرابلس.

ذكر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق أن المعتقلين بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر برتبة نقيب وثلاثة ضباط صف وكان بحوزتهم أسلحة.

قوات حفتر تسلم جثامين:

قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر سلمت 12 جثة إلى الهلال الأحمر الليبي، من بينها جثث لمقاتلين من قوات حكومة الوفاق الوطني، تم التعرف على 6 منها حتى الآن.

قالت مصادر إعلامية من عملية بركان الغضب إن عددا من هذه الجثث تعرض أصحابها لتصفية جسدية، سبقتها عمليات تعذيب، موضحة أن إحدى الجثث تعود لأحد المدنيين من مدينة مصراتة، اختطفه مسلحون تابعون لحفتر خلال مروره على الطريق الساحلي شرق طرابلس، وتمت تصفيته لاحقا.

ذكرت المصادر أن الهلال الأحمر الليبي يحاول التعرف على هويات بقية الجثث، التي طالها التشويه.

جهود أممية:

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت عن رغبتها في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بعد انقضاء الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى.

البعثة أكدت في بيان أن القذائف العشوائية التي سقطت في مطار معيتيقة شرقي طرابلس مصدرها من جنوب طرابلس.

أضافت أن خروق هدنة العيد شملت تحليق الطيران المسير فوق مدينتي طرابلس ومصراتة وتبادل القصف المدفعي بين قوات الوفاق وقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بالإضافة إلى التصعيد العسكري في مدينة مرزق جنوب غربي البلاد.

البعثة لم تحدد في بيانها الجهة المسؤولة عن تلك الخروقات، لكن النقاط والمناطق المستهدفة جميعها تقع تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا التي تصد منذ عدة أشهر هجمات من قبل قوات حفتر على العاصمة ومحيطها.

وأسفر هجوم قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي للسيطرة على طرابلس، عن أكثر من ألف قتيل ونحو 5500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.