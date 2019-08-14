باكستان تصعد خطابها ضد الهند: حان الوقت لتلقين نيودلهي درسا

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، الأربعاء، إن بلاده "لن تترك الكشميريين وحدهم مهما كانت الظروف"، تعقيبًا على قرار الهند المتعلق بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وأضاف علوي في كلمة بمناسبة يوم الاستقلال: إن باكستان لا تقبل الإجراءات الهندية.. وتؤيد تماما حق كشمير في تقرير المصير.

كما توعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأربعاء، بالرد على أي عدوان هندي في القسم الباكستاني من كشمير، متعهدا بأن الوقت حان لتلقين نيودلهي درسا.

أبرز ما قاله الرئيس؟

باكستان تدعم دائما الكشميريين، وستستمر في الوقوف إلى جانبهم.

لا نريد حربا، لكن إذا فرضت علينا، فإن العالم بأسره سيشعر بآثارها.

أحث شعب باكستان على مواصلة حملته الإعلامية الاجتماعية لصالح كشمير.

الورقة الأخيرة

توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى مظفر آباد، عاصمة الشطر الخاضع لسيادة باكستان، للتعبير عن دعم بلاده لتطلعات الكشميريين لتقرير مصيرهم.

رئيس الوزراء عمران خان قال، الأربعاء، إن تحركات الهند الأخيرة في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه، تعد "خطأ استراتيجيا كبيرا".

خان أوضح في كلمة متلفزة: "أعتقد أن هذا خطأ استراتيجي كبير من جانب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيكلفه الكثير هو وحكومته "حسبما نقلت صحيفة "دون" المحلية.

رئيس وزراء باكستان عمران خان لدى وصوله إلى شطر كشمير الخاضع لسيطرة إسلام أباد (الأناضول)

خان أضاف: "بعد أن لعب مودي بورقته الأخيرة، العالم ينظر الآن إلى كشمير وباكستان، وسأكون سفيرا للتحدث عن كشمير".

خان: "هناك أيديولوجية مرعبة أمامنا اليوم – أيديولوجية جمعية راشتريا سوايا مسيفاك سانج القومية الهندوسية، التي كان مودي عضواً فيها منذ الطفولة".

خان: "في هذه الأيديولوجية – مثل النازيين – يتم تضمين التطهير العرقي للمسلمين من الهند. إذا فهمت هذه الإيديولوجية، يمكن فهم الكثير من الأشياء".

خان: "في السنوات الخمس الماضية، كانت القسوة في كشمير المحتلة نتيجة لهذه الأيديولوجية".

خان: "رسالتي إليك هي أننا سنرد على كل خطوة بما هو أكبر منها.. سنرد على كل ما تفعله وسنذهب إلى النهاية".

خان: "الجيش الباكستاني لديه معلومات أنهم (الهند) يخططون للقيام بشيء في كشمير الباكستانية، وهو جاهز وسيقوم برد قوي".

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