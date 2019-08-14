اليمن.. إدانات دولية للتحالف ودعوة أممية لحل سياسي في عدن

قالت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن العنف في اليمن فاق كل التصورات، ودعت كافة الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالقوانين الدولية.

يأتي ذلك في وقت أدت فيه سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، على عدن، إلى خلط الأوراق العسكرية في اليمن عمومًا، وفي المحافظات الجنوبية بشكل خاص.

غارات التحالف تقتل الأطفال

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأوتشا، قال في بيان له، إن العنف في اليمن، أمر غير مقبول على الإطلاق.

أوتشا: 12 شخصًا بينهم أطفال، قضوا في منطقة مستبأ بمحافظة حجة (شمال غرب صنعاء)، فيما جرح 6 آخرون بغارات لطيران التحالف السعودي الإماراتي.

المنسقة الأممية ليز غراندي، أشارت في بيانها، إلى أن 320 ألفًا لقوا مصرعهم نتيجة الصراع، لأسباب مباشرة وغير مباشرة، بما فيها انعدام الغذاء والخدمات الطبية.

ليز غراندي ذكرت أن 25 ألف شخص، قضوا خلال الأشهر الستة الماضية، وأضافت "كل يوم يموت المزيد".

المنسقة الأممية تساءلت عن جدوى استمرار الصراع، في الوقت الذي تنعي فيه الأسر أطفالها في عيد الأضحى، بدلًا من الاحتفال.

تدين ليز غراندي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في #اليمن أحداث العنف المتواصل ضد المدنيين، وآخرها الهجمات في #حجة التي أودت بحياة 12 شخصًا، من بينهم 6 أطفال وجرح 16 آخرين. أقرأ/ي المزيد: https://t.co/nTExHTPP3o pic.twitter.com/g0hz2PCxhi — OCHA Yemen (@OCHAYemen) August 13, 2019

إدانة دولية لغارات التحالف

منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، دانت في بيان لها الهجمات الجوية للتحالف ضد المدنيين في اليمن.

المنظمة دعت لاتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية المدنيين، والمرافق الطبية في سياق النزاع المستمر.

"أطباء بلا حدود" قالت إن مستشفى عبس الريفي بمحافظة حجة الذي تدعمه المنظمة، استقبل 17 جريحًا مدنيًا، نتيجة غارة جوية أصابت منزلهم، الأحد الماضي.

المنظمة أضافت أن من بين الجرحى 6 نساء و5 أطفال، مشيرة إلى أن أكثر من 10 مدنيين أيضًا توفوا نتيجة للغارة ذاتها.

إستقبل مستشفى عبس الريفي الذي تدعمه منظمة #أطباء_بلا_حدود 17 جريحاً مدنياً، بينهم 6 نساء و 5 أطفال نتيجة غارة جوية أصابت منزلهم، يوم الأحد 11 أغسطس. و وفقاً للمرضى الذين عولجوا من قبل المنظمة، فقد مات أكثر من 10 مدنيين أيضًا نتيجة لهذه الغارة. pic.twitter.com/HYmkHtDer8 — MSF Yemen (@msf_yemen) August 13, 2019

دعوات لحل سياسي شامل

ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أصدر بيانًا عبر فيه عن قلق أممي عميق إزاء تأثير العنف على المدنيين في عدن.

البيان أكد أن الأمم المتحدة تحث كافة الأطراف على ضبط النفس والالتزام بالقوانين الدولية.

دوجاريك شدد على أهمية عمل جميع الأطراف، لضمان الاستقرار في عدن وكافة المناطق اليمنية.

دوجاريك: لا حل للنزاع في اليمن إلا من خلال عملية سياسية شاملة.

دوجاريك: 34 منظمة إنسانية تعمل حاليًا في عدن، وتقدم معونات غذائية إلى 1.9 مليون شخص شهريًا، والمياه الصالحة للشرب لنحو 1.6 مليون شخص.

دوجاريك: ميناء عدن، الذي يعد بوابة رئيسية للبضائع التجارية والإنسانية، لا يزال يعمل، كما تمت إعادة فتح المطار أيضًا، ومعظم الطرق.

خريطة السيطرة

طرحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على عدن، وانسحاب قوات الحكومة الشرعية منها، مزيدًا من الأسئلة عن خريطة السيطرة على كامل التراب اليمني.

فيما يلي أبرز مناطق سيطرة مختلف القوى والفصائل العسكرية في اليمن: