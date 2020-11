العفو الدولية: مذبحة رابعة ما تزال "كابوس المصريين"

قالت منظمة العفو الدولية، إن ذكري قتل الجيش المصري لـ 900 شخص خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، مثلت بداية تراجع حاد في وضع حقوق الإنسان في مصر.

التقرير أصدرته المنظمة، الأربعاء، في الذكرى السادسة لفض الاعتصام الذي كان يشارك فيه عشرات الآلاف من المصريين الرافضين لانقلاب الجيش والمنادين بعودة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، والذي هاجمه الجيش والشرطة بالرصاص الحي بعد محاصرة المكان.

أبرز ما ورد في التقرير:

Five ways the legacy of the Rabaa dispersal still haunts Egyptians today

