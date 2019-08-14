الرئيس الإيراني: أمن الخليج ليس بحاجة لأي قوات أجنبية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن الأمن والاستقرار في الخليج ليس بحاجة إلى قوات أجنبية، وأن دول المنطقة يمكنها الحفاظ على أمنها، دون "إجراءات أمريكية ليس فيها نفع".

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نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن روحاني قوله أمام اجتماع الحكومة الإيرانية: لسنا بحاجة إلى قوات أجنبية من أجل الأمن والاستقرار في الخليج، يمكن لدول المنطقة الحفاظ على أمنها من خلال الوحدة والتماسك والحوار.

تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيل مهمة بحرية بهدف ضمان حرية الملاحة في الخليج، ووافقت بريطانيا على الانضمام، لكن دولًا أوربية أخرى- خاصة ألمانيا- تتحفظ على المشاركة خوفًا من الانجرار إلى صراع شامل.

روحاني: مزاعم وإجراءات الولايات المتحدة لن تكون مفيدة مطلقًا.. فهدف القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، في هذه المنطقة ليس سوى زرع الفرقة.

روحاني: الجمهورية الإسلامية مستعدة دائمًا لإقامة علاقات ودية وأخوية مع جميع الدول الإسلامية، وخاصة جيرانها.

روحاني: جميع الشعارات التي تطلق فيما يتعلق بالمهمة الجديدة في الخليج ومنطقة بحر عمان خاوية وغير واقعية ولن تساعد في إحلال الأمن.

الرئيس الإيراني أشار إلى أن إيران ستواصل وتيرة تقليص التعهدات في الاتفاق النووي، قائلًا: إذا لم نصل إلى نتيجة في نهاية المهلة الثانية فإننا سنبدأ بالمرحلة الثالثة بكل تأكيد وسنمنحهم فرصة ستين يومًا أيضًا.

في مجال السياسة الخارجية قال روحاني، إن إيران نشطة في السياسة الخارجية، موضحًا أن بلاده تجري مباحثات ومفاوضات مع دول الجوار وباقي دول العالم لتعزيز العلاقات أكثر من أي وقت مضى.

التوتر في الخليج

الولايات المتحدة بدأت مهمة أمنية بحرية في الخليج مدعومة من بريطانيا، بعدما سيطرت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني هناك الشهر الماضي.