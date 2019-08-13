وفاة مهندس تصدير الغاز المصري لإسرائيل حسين سالم

توفي، الثلاثاء، رجل الأعمال المصري حسين سالم، عن عمر يناهز 86 عامًا في إسبانيا، والذي اشتهر بلقب "مهندس تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل".
وفاة حسين سالم:
- وفق وسائل إعلام محلية بمصر، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، توفي اليوم رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا بعد رحلة طويلة مع المرض.
- نقلت الصحيفة عن سهير الشيخ، نجلة شقيقته عبر صفحتها على فيسبوك "انتقل إلى رحمة الله خالي الحبيب والأب الطيب الحنون رجل الأعمال حسين بك سالم، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان".
مهندس تصدير الغاز
- حسين سالم (مواليد 1933) رجل أعمال مصري – إسباني له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة، وشريك في ملكية شركة (غاز شرق المتوسط المصرية EMG)، ومقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981-2011).
- واجه سالم، الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز المصري لإسرائيل، إذ اتهمت جماعات معارضة مصرية شركة سالم ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية مما يحرم مصر من إيرادات ومكاسب.
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