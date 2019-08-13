وفاة مهندس تصدير الغاز المصري لإسرائيل حسين سالم

ألقي القبض على حسين سالم بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا، التي فر إليها بعد ثورة يناير في مصر والتي أطاحت بنظام مبارك قبل أن تقرر محكمة إسبانية إطلاق سراحه بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو.‎