وزير خارجية إسرائيل يهنئ نظيره البحريني بعيد الأضحى

هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

التفاصيل:

كتب كاتس في تغريدة على تويتر، باللغة العربية: "صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى".

الوزير الإسرائيلي أضاف: "أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين، أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا".

صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين @khalidalkhalifa، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى. أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين. أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا. pic.twitter.com/v1OHBqYK2p — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 13, 2019

خلفيات:

في يونيو/حزيران الماضي، أعلن وزير خارجية البحرين في مقابلة نادرة لمسؤول خليجي مع وسيلة إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تشكل جزءاً من "تراث هذه المنطقة تاريخيا" وأن "للشعب اليهودي مكانا بيننا".

حديث الوزير البحريني جاء في مقابلة مع مراسل القناة 13 الإسرائيلية الخاصة على هامش مؤتمر المنامة الذي أطلق خلاله الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية الهادفة لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

في تموز/ يوليو الماضي التقى وزير الخارجية الإسرائيلي بآل خليفة على هامش مشاركتهما في مؤتمر عقد بواشنطن.

عقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لقائا علنيًا مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على هامش مؤتمر حريات الأديان في واشنطن. وقال الوزير كاتس: "هذا مؤشر آخر على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بيننا. سنواصل تطوير العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج" pic.twitter.com/9gvNxRaKZL — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 18, 2019