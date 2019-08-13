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سياسة

وزير خارجية إسرائيل يهنئ نظيره البحريني بعيد الأضحى

وزير الخارجية البحريني (يمين) في لقاء مع يسرائيل كاتس (يسار) وزير خارجية إسرائيل
وزير الخارجية البحريني (يمين) في لقاء مع يسرائيل كاتس (يسار) وزير خارجية إسرائيل
13/8/2019

هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

التفاصيل:
  • كتب كاتس في تغريدة على تويتر، باللغة العربية: "صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى".
  • الوزير الإسرائيلي أضاف: "أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين، أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا".

خلفيات:
  • في يونيو/حزيران الماضي، أعلن وزير خارجية البحرين في مقابلة نادرة لمسؤول خليجي مع وسيلة إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تشكل جزءاً من "تراث هذه المنطقة تاريخيا" وأن "للشعب اليهودي مكانا بيننا".
  • حديث الوزير البحريني جاء في مقابلة مع مراسل القناة 13 الإسرائيلية الخاصة على هامش مؤتمر المنامة الذي أطلق خلاله الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية الهادفة لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".
  • في تموز/ يوليو الماضي التقى وزير الخارجية الإسرائيلي بآل خليفة على هامش مشاركتهما في مؤتمر عقد بواشنطن.

  • باستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.
  • رغم ذلك، زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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