وزير خارجية إسرائيل يهنئ نظيره البحريني بعيد الأضحى

هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بمناسبة حلول عيد الأضحى.
صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين @khalidalkhalifa، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى. أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين. أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا. pic.twitter.com/v1OHBqYK2p
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 13, 2019
عقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لقائا علنيًا مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على هامش مؤتمر حريات الأديان في واشنطن. وقال الوزير كاتس: "هذا مؤشر آخر على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بيننا. سنواصل تطوير العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج" pic.twitter.com/9gvNxRaKZL
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 18, 2019