غزة.. طائرتان صغيرتان تخترقان الحدود صوب "إسرائيل"

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن طائرتين مسيّرتين صغيرتين اخترقتا المنطقة الحدودية في جنوب قطاع غزة، باتجاه "إسرائيل".
ومنذ أسابيع، تعمل قوات الاحتلال على رصد ومتابعة ما أسمته "تهديدا جديدا" يتمثل في استهداف قواتها القريبة من السياج الأمني مع القطاع بطائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة.
وكشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يخطط لإقامة جدار أمني جديد يشكل حلقة دفاعية ثانية على حدود قطاع غزة، بهدف توفير الحماية للبلدات الاستيطانية والشوارع الإسرائيلية القريبة من الحدود وتحصينها من الصواريخ المضادة للدروع، ومنع تسلل الفلسطينيين إليها.
التفاصيل
- صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أفادت بأن طائرتين قادمتين من وسط قطاع غزة اخترقتا المجال الجوي لمستوطنات "غلاف غزة" وعادتا الى القطاع.
- الصحيفة: طائرات سلاح الجو الإسرائيلي لم تتمكن من إسقاط الطائرتين، وهما من نوع صغير.
- موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي، ذكر أن فلسطينيين ألقوا صباح اليوم، الحجارة على قوات الاحتلال التي تعمل بالقرب من السياج الفاصل شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
- الجيش الإسرائيلي اعتقل مساء أمس، فلسطينيا حاول التسلل من شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن قام بعملية تمشيط واسعة قرب الشريط الحدودي الفاصل مع القطاع.
خلفيات
- كانت المقاومة الفلسطينية كشفت في مايو/أيار الماضي عن استهداف دبابة وناقلة جند إسرائيليتين بواسطة طائرة مسيرة صغيرة.
- في مايو/أيار الماضي أيضًا، شرع الاحتلال في إقامة جدار خرساني في المنطقة المكشوفة على السياج الأمني شمالي قطاع غزة، بعد نجاح المقاومة في تنفيذ عملية نوعية باستخدام صاروخ "كورنيت" موجه استهدف سيارة عسكرية إسرائيلية مباشرة.
- جيش الاحتلال أعلن في شهر يوليو/تموز الماضي، إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من غزة، وطلب الجيش من سكان مستوطنات غلاف غزة، حينها، أن يكونوا في حالة تأهب إثر اكتشاف هذه الطائرة.
- في السنوات الأخيرة، نجحت المقاومة بغزة في تطوير برنامج للطائرات المسيرة، واستخدمتها في بعض المرات ضد قوات الاحتلال.
- صحيفة "إسرائيل اليوم"، ذكرت في يناير/كانون الثاني 2019، أن طائرات بلا طيار مجهولة الهوية، استطاعت تصوير أحد المواقع السرية والحساسة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الذي عجز عن صدها.
- الصحيفة ذكرت حينها، أن جنودًا إسرائيليين أبلغوا عن قيام "طوافات دخيلة" بتصوير الموقع، وأنها نجحت في مغادرة المكان، دون اعتراضها.
- الصحيفة الإسرائيلية، أشارت إلى أن جيش الاحتلال لم يعلم بعد لمن تتبع هذه الطائرات، وليس لديه علم عن مكان انطلاقها، أو هدف تصويرها للموقع العسكري.