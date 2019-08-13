غزة.. طائرتان صغيرتان تخترقان الحدود صوب "إسرائيل"

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن طائرتين مسيّرتين صغيرتين اخترقتا المنطقة الحدودية في جنوب قطاع غزة، باتجاه "إسرائيل".

ومنذ أسابيع، تعمل قوات الاحتلال على رصد ومتابعة ما أسمته "تهديدا جديدا" يتمثل في استهداف قواتها القريبة من السياج الأمني مع القطاع بطائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة.

وكشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يخطط لإقامة جدار أمني جديد يشكل حلقة دفاعية ثانية على حدود قطاع غزة، بهدف توفير الحماية للبلدات الاستيطانية والشوارع الإسرائيلية القريبة من الحدود وتحصينها من الصواريخ المضادة للدروع، ومنع تسلل الفلسطينيين إليها.

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صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أفادت بأن طائرتين قادمتين من وسط قطاع غزة اخترقتا المجال الجوي لمستوطنات "غلاف غزة" وعادتا الى القطاع.

الصحيفة: طائرات سلاح الجو الإسرائيلي لم تتمكن من إسقاط الطائرتين، وهما من نوع صغير.

موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي، ذكر أن فلسطينيين ألقوا صباح اليوم، الحجارة على قوات الاحتلال التي تعمل بالقرب من السياج الفاصل شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

الجيش الإسرائيلي اعتقل مساء أمس، فلسطينيا حاول التسلل من شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن قام بعملية تمشيط واسعة قرب الشريط الحدودي الفاصل مع القطاع.

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