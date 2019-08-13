غرينبلات: إدارة ترمب لا تسعى لاستبدال محمود عباس

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إن خطة الإدارة الأمريكية للسلام، لا تسعى إلى استبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، آملًا في عودته إلى طاولة المفاوضات.

وخلال لقائه مع شبكة "بلومبرغ"، فجر اليوم الثلاثاء، قال غرينبلات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يقرر بعد إن كان سيعلن عن الشق السياسي لـ "صفقة القرن"، قبل أم بعد الانتخابات الإسرائيلية.

صفقة القرن – الشق السياسي

لم تسفر جولة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، في المنطقة العربية نهاية يوليو/تموز الماضي، عن تحديد موعد لإطلاق الشق السياسي من خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ "صفقة القرن".

موعد "الصفقة" مازال رهن التطورات السياسية في "إسرائيل".

غرينبلات: الولايات المتحدة لا تسعى إلى استبدال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ولا تتطلع إلى تغيير القيادة الفلسطينية.

غرينبلات: نأمل أن يكون (عباس) قادرًا على العودة لطاولة المفاوضات.

غرينبلات رفض خلال اللقاء الكشف عن تفاصيل الشقّ السياسي من "صفقة القرن".

غرينبلات اكتفى بالقول: على ترمب أن يقرر قريبًا إن كان سيعلن عنه (الشق السياسي من صفقة القرن) قبل الانتخابات الإسرائيلية أو بعدها أو حتى بعد تشكيل الحكومة المقبلة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "يسار" ورئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"يمين" وغاريد كوشنر (رويترز)

مفاوضات مباشرة