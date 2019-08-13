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تونس.. توقعات برفض 66 مرشحا للانتخابات الرئاسية

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون
13/8/2019

ألغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ما لا يقل عن 66 ترشحًا للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك من بين 98 ملف ترشح.

التفاصيل
  • قال العضو في الهيئة أنيس الجربوعي، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الهيئة بدأ اجتماعًا منذ الصباح وسيظل مفتوحًا حتى منتصف الليل للتثبت من صحة الأوراق المقدمة من قبل المرشحين.
  • أضاف الجربوعي، لإذاعة موزاييك الخاصة "عمومًا أكثر من 66 مترشحًا سيغادرون السباق لعدم توفر الشروط، وهناك ملفات مستوفاة الشروط، وأخرى في انتظار التصحيحات اللازمة".
  • من بين الشروط الأساسية للترشح للانتخابات الرئاسية جمع عشرة آلاف تزكية على الأقل مباشرة من الشعب، أو جمع عدد من التزكيات من نواب البرلمان أو أعضاء المجالس البلدية.

  • من المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة بين عدد من المرشحين البارزين، مثل الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وعبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة، ويوسف الشاهد رئيس الوزراء، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، وحمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة سابقا، وغيرهم من المرشحين.

السباق الرئاسي
  • تعلن الهيئة غدًا الأربعاء القائمة الأولية للمرشحين المقبولين لخوض السباق، فيما سيسمح لباقي الترشحات المرفوضة بالطعن على قرار الهيئة، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية يوم 31 أغسطس/آب.
  • من المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية يوم الثاني من سبتمبر/أيلول تستمر حتى يوم 13 من الشهر نفسه، على أن تجرى الانتخابات يوم 15 من نفس الشهر. 
  • تعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 سبتمبر/أيلول بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنته الهيئة العليا للانتخابات.
  • لم يتم بعد تحديد موعد الجولة الثانية من الانتخابات، والتي يجب إجراؤها إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات.
  • كان من المقرر أن تجري الانتخابات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لكن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي دفعت هيئة الانتخابات إلى الدعوة لانتخابات مبكرة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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