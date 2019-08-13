تونس.. توقعات برفض 66 مرشحا للانتخابات الرئاسية

من المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة بين عدد من المرشحين البارزين، مثل الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وعبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة، ويوسف الشاهد رئيس الوزراء، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، وحمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة سابقا، وغيرهم من المرشحين.