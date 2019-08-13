تونس.. توقعات برفض 66 مرشحا للانتخابات الرئاسية

ألغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ما لا يقل عن 66 ترشحًا للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك من بين 98 ملف ترشح.
التفاصيل
السباق الرئاسي
- تعلن الهيئة غدًا الأربعاء القائمة الأولية للمرشحين المقبولين لخوض السباق، فيما سيسمح لباقي الترشحات المرفوضة بالطعن على قرار الهيئة، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية يوم 31 أغسطس/آب.
- من المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية يوم الثاني من سبتمبر/أيلول تستمر حتى يوم 13 من الشهر نفسه، على أن تجرى الانتخابات يوم 15 من نفس الشهر.
- تعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 سبتمبر/أيلول بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنته الهيئة العليا للانتخابات.
- لم يتم بعد تحديد موعد الجولة الثانية من الانتخابات، والتي يجب إجراؤها إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات.
- كان من المقرر أن تجري الانتخابات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لكن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي دفعت هيئة الانتخابات إلى الدعوة لانتخابات مبكرة.