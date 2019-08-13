البث الحي
سياسة

ترمب: نَعلم الكثير عن الانفجار الغامض في روسيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
13/8/2019

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه يعلم "الكثير" عن الانفجار الغامض الذي وقع في روسيا، وقال إن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابها لذلك الذي يرجّح أنه سبب الانفجار.

وكتب ترمب على تويتر "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطورًا، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب- سكاي فال- قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها، ليس جيدًا!". 

خبير أمريكي ينفي معلومة ترمب
  • خبير الأسلحة الأمريكي جو سيرينسيوني، سارع إلى نفي ما أعلنه ترمب بشأن امتلاك الولايات المتحدة صاروخًا مشابهًا للصاروخ الروسي.    
  • جو سيرينسيوني رئيس صندوق ( بلاو شيرز) وهي المنظمة التي تدعو لنزع السلاح النووي في العالم، قال في تغريدة على تويتر "هذا غريب، ليس لدينا برنامج لصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية".
  • سيرينسيوني: حاولنا بناء واحد، في الستينيات، لكن المحاولة كانت هذيانية جدًا وغير قابلة للتنفيذ وقاسية للغاية حتى بالنسبة إلى سنوات الحرب الباردة تلك من الجنون النووي.
  • بحسب خبراء أسلحة أمريكيين فإن الانفجار الذي وقع الخميس الماضي، مرتبط على الأرجح باختبارات لصاروخ مجنح يعمل بالطاقة النووية وتطلق عليه روسيا اسم (9أم730-بوريفيستينك).
  • الصاروخ المجنح هو أحد الأسلحة الجديدة التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين في بداية العام بأنها "لا تقهر" ويطلق حلف شمال الأطلسي على هذا الصاروخ اسم (إس إس سي-إكس-9 سكاي فال).

 روسيا تعترف
  • بعد أربعة أيام من الانفجار الذي أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل، أقرت السلطات الروسية الإثنين بأن الحادث مرتبط بتجارب على "أسلحة جديدة".
  • قال رئيس الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية الروسية (روساتوم)، إن الخبراء الخمسة الذين قضوا في الانفجار كانوا يعملون على تطوير أسلحة جديدة، متعهدًا مواصلة الاختبارات "حتى النهاية" على الرغم من الحادث.
  • الحادث وقع الخميس في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي على سواحل البحر الأبيض، إلا أن السلطات الروسية انتظرت حتى السبت لكي تقر بأنه نووي، الانفجار أدى إلى ارتفاع وجيز في مستوى النشاط الإشعاعي.
  • إبان الحرب الباردة، كانت مدينة ساروف مركزا للأبحاث السرية وكانت تعرف باسم (أرزاماس-16) وقد صُنعت فيها أولى الأسلحة النووية السوفياتية، واليوم لا تزال ساروف مدينة مغلقة لا يُسمح بدخولها إلا لمن يحملون تراخيص خاصة.

     تكريم خمسة علماء نوويين قتلوا في الانفجار
  • من ناحية أخرى، وعد أكبر مسؤول نووي في روسيا "بالنجاح" في تطوير أسلحة جديدة في الوقت الذي أشاد فيه بخمسة علماء قتلوا فيما يشتبه خبراء أمريكيون في أنه كان اختبارًا فاشلًا لصاروخ جديد.
  • دُفن العلماء الخمسة في مدينة ساروف، ولقى العلماء الخمسة حتفهم يوم الخميس الماضي فيما وصفته شركة (روس-أتوم) بأنه حادث أثناء تجربة صاروخية على منصة بحرية قبالة شمال روسيا.
  • أقيمت مراسم في ساروف، شملت تحية بالمدافع فيما أشاد أليكسي ليخاتشيف رئيس شركة (روس-أتوم) بالعلماء القتلى واصفا إياهم بأنهم "فخر البلاد والقطاع النووي".
  • نقلت عن ليخاتشيف وكالة الإعلام الروسية قوله "أفضل تحية لهم ستكون مواصلة عملنا على نماذج جديدة من الأسلحة وهو ما سنقوم به حتى النهاية".
  • وزارة الدفاع قالت في بادئ الأمر إن مستوى الإشعاع ظل طبيعيًا، لكن زيادة في مستويات الإشعاع المسجلة في مدينة قريبة دفعت خبراء نوويين مقيمين في الولايات المتحدة للاشتباه في أن التجربة الفاشلة تضمنت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية.
  • الخبراء ذكروا أنهم يشتبهون في أن الإشعاع تسرب نتيجة اختبار صاروخ بورفستنيك الذي يعمل بالطاقة النووية.
  • الصاروخ واحد من مجموعة من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة التي روج لها بوتين العام الماضي، وتفاقمت التوترات بين موسكو وواشنطن بشأن منع انتشار الأسلحة بعدما ألغيت معاهدة نووية مهمة هذا الشهر.
  • لم يعلق الكرملين على الحادث، حتى الآن فيما قام السكان المحليون بتخزين اليود الذي يستخدم للحد من تأثير التعرض للإشعاع بعد الحادث حسبما قالت وسائل الإعلام في المنطقة.
حفل تأبين لعلماء نوويين روس قتلوا في انفجار -12 أغسطس
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)