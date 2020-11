ترمب: نَعلم الكثير عن الانفجار الغامض في روسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه يعلم "الكثير" عن الانفجار الغامض الذي وقع في روسيا، وقال إن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابها لذلك الذي يرجّح أنه سبب الانفجار.

وكتب ترمب على تويتر "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطورًا، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب- سكاي فال- قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها، ليس جيدًا!".

خبير أمريكي ينفي معلومة ترمب

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!

روسيا تعترف

This is bizarre. We do not have a nuclear-powered cruise missile program. We tried to build one, in the 1960's, but it was too crazy, too unworkable, too cruel even for those nuclear nuts Cold War years. https://t.co/DWMn07yO3Y https://t.co/7Uqpx7B7Sk

— Joe Cirincione (@Cirincione) August 12, 2019