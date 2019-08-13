ترمب: نَعلم الكثير عن الانفجار الغامض في روسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه يعلم "الكثير" عن الانفجار الغامض الذي وقع في روسيا، وقال إن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابها لذلك الذي يرجّح أنه سبب الانفجار.

وكتب ترمب على تويتر "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطورًا، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب- سكاي فال- قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها، ليس جيدًا!".

خبير أمريكي ينفي معلومة ترمب

خبير الأسلحة الأمريكي جو سيرينسيوني، سارع إلى نفي ما أعلنه ترمب بشأن امتلاك الولايات المتحدة صاروخًا مشابهًا للصاروخ الروسي.

جو سيرينسيوني رئيس صندوق ( بلاو شيرز) وهي المنظمة التي تدعو لنزع السلاح النووي في العالم، قال في تغريدة على تويتر "هذا غريب، ليس لدينا برنامج لصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية".

سيرينسيوني: حاولنا بناء واحد، في الستينيات، لكن المحاولة كانت هذيانية جدًا وغير قابلة للتنفيذ وقاسية للغاية حتى بالنسبة إلى سنوات الحرب الباردة تلك من الجنون النووي.

بحسب خبراء أسلحة أمريكيين فإن الانفجار الذي وقع الخميس الماضي، مرتبط على الأرجح باختبارات لصاروخ مجنح يعمل بالطاقة النووية وتطلق عليه روسيا اسم (9أم730-بوريفيستينك).

الصاروخ المجنح هو أحد الأسلحة الجديدة التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين في بداية العام بأنها "لا تقهر" ويطلق حلف شمال الأطلسي على هذا الصاروخ اسم (إس إس سي-إكس-9 سكاي فال).

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2019

روسيا تعترف

بعد أربعة أيام من الانفجار الذي أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل، أقرت السلطات الروسية الإثنين بأن الحادث مرتبط بتجارب على "أسلحة جديدة".

قال رئيس الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية الروسية (روساتوم)، إن الخبراء الخمسة الذين قضوا في الانفجار كانوا يعملون على تطوير أسلحة جديدة، متعهدًا مواصلة الاختبارات "حتى النهاية" على الرغم من الحادث.

الحادث وقع الخميس في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي على سواحل البحر الأبيض، إلا أن السلطات الروسية انتظرت حتى السبت لكي تقر بأنه نووي، الانفجار أدى إلى ارتفاع وجيز في مستوى النشاط الإشعاعي.

إبان الحرب الباردة، كانت مدينة ساروف مركزا للأبحاث السرية وكانت تعرف باسم (أرزاماس-16) وقد صُنعت فيها أولى الأسلحة النووية السوفياتية، واليوم لا تزال ساروف مدينة مغلقة لا يُسمح بدخولها إلا لمن يحملون تراخيص خاصة.

This is bizarre. We do not have a nuclear-powered cruise missile program. We tried to build one, in the 1960's, but it was too crazy, too unworkable, too cruel even for those nuclear nuts Cold War years. https://t.co/DWMn07yO3Y https://t.co/7Uqpx7B7Sk — Joe Cirincione (@Cirincione) August 12, 2019

تكريم خمسة علماء نوويين قتلوا في الانفجار

من ناحية أخرى، وعد أكبر مسؤول نووي في روسيا "بالنجاح" في تطوير أسلحة جديدة في الوقت الذي أشاد فيه بخمسة علماء قتلوا فيما يشتبه خبراء أمريكيون في أنه كان اختبارًا فاشلًا لصاروخ جديد.

دُفن العلماء الخمسة في مدينة ساروف، ولقى العلماء الخمسة حتفهم يوم الخميس الماضي فيما وصفته شركة (روس-أتوم) بأنه حادث أثناء تجربة صاروخية على منصة بحرية قبالة شمال روسيا.

أقيمت مراسم في ساروف، شملت تحية بالمدافع فيما أشاد أليكسي ليخاتشيف رئيس شركة (روس-أتوم) بالعلماء القتلى واصفا إياهم بأنهم "فخر البلاد والقطاع النووي".

نقلت عن ليخاتشيف وكالة الإعلام الروسية قوله "أفضل تحية لهم ستكون مواصلة عملنا على نماذج جديدة من الأسلحة وهو ما سنقوم به حتى النهاية".

وزارة الدفاع قالت في بادئ الأمر إن مستوى الإشعاع ظل طبيعيًا، لكن زيادة في مستويات الإشعاع المسجلة في مدينة قريبة دفعت خبراء نوويين مقيمين في الولايات المتحدة للاشتباه في أن التجربة الفاشلة تضمنت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية.

الخبراء ذكروا أنهم يشتبهون في أن الإشعاع تسرب نتيجة اختبار صاروخ بورفستنيك الذي يعمل بالطاقة النووية.

الصاروخ واحد من مجموعة من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة التي روج لها بوتين العام الماضي، وتفاقمت التوترات بين موسكو وواشنطن بشأن منع انتشار الأسلحة بعدما ألغيت معاهدة نووية مهمة هذا الشهر.

لم يعلق الكرملين على الحادث، حتى الآن فيما قام السكان المحليون بتخزين اليود الذي يستخدم للحد من تأثير التعرض للإشعاع بعد الحادث حسبما قالت وسائل الإعلام في المنطقة.

حفل تأبين لعلماء نوويين روس قتلوا في انفجار -12 أغسطس