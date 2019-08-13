انفجار روسيا النووي: النشاط الإشعاعي يتخطى 16 مرة المستوى المعتاد

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الروسية أن النشاط الإشعاعي بعد الانفجار الذي وقع الخميس، في قاعدة تجارب الصواريخ شمال روسيا، تجاوز 16 مرة المستوى المعتاد دون أن يشكل خطرا على الصحة.

ما القصة؟

في الثامن من أغسطس/ آب 2019، بعد الانفجار، "سجلت ستة من أجهزة الاستشعار الثمانية في مدينة سفرودفينسك تجاوزات لقوة الاشعاع (آنذاك) أربع مرات إلى 16 مرة أعلى من المعتاد"، كما ذكرت روسغيدرومت في بيان.

كشف أحد أجهزة الاستشعار خصوصا نسبة نشاط إشعاعي بلغت 1.78 مايكروسيفرت في الساعة، فيما الحد المسموح به هو 0.6 مايكروسيفرت في الساعة في روسيا، وأن متوسط النشاط الاشعاعي الطبيعي في سفرودفينسك هو 0.11 مايكروسيفرت في الساعة.

أوضحت روسغيدرومت أن مستويات النشاط الإشعاعي هذه قد انخفضت بسرعة وعادت إلى الوضع الطبيعي بعد الظهر.

تبعد مدينة سفرودفينسك حوالي ثلاثين كيلومترا عن قاعدة نيونوسكا التي وقع فيها الانفجار.

لا تشكل مخاطر صحية

يوم وقوع الحادث، كان المسؤول في الدفاع المدني المحلي، فالنتين ماغوميدوف، أعلن لوكالة الأنباء الروسية تاس، أن مستوى الإشعاع ارتفع إلى 2.0 مايكروسيفرت في الساعة لمدة ثلاثين دقيقة.

لا تشكل هذه المعدلات أي مخاطر صحية، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية، على سبيل المثال أن مخاطر السرطان يمكن أن تزداد اعتبارا من التعرض ل 50.000 مايكروسيفرت.

توفي خمسة موظفين في وكالة روساتوم النووية الروسية في هذا الانفجار. وذكرت الوكالة أنهم كانوا يعملون على "أسلحة جديدة" ويقدمون الدعم الهندسي والتقني لـ "مصدر الطاقة النظائرية" المستخدمة في محرك الصواريخ التي يجري تطويرها.

دفعت الأنباء حول الحادث المواطنين في المنطقة للتوجه للصيدليات لشراء اليود، الذي يستخدم لعلاج الإصابة بالإشعاع.

"أمريكا تتعلم كثيرا"

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للواقعة في منشور على موقع تويتر هذا الأسبوع، إذ قال إن أمريكا" تتعلم كثيرا من الانفجار الصاروخي الفاشل في روسيا".

ترمب أضاف أن "الانفجار الروسي أصاب المواطنين بالقلق بشأن الهواء حول المنشآة وإلى أبعد من ذلك" مضيفا" لدينا تكنولوجيا مماثلة ولكن أكثر تقدما".

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2019

مغادرة القرية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤولين قولهم إن السلطات الروسية أوصت سكان قرية نيونوكسا بمغادرتها لحين الانتهاء من أعمال في مكان قريب بعد الحادث الذي تسبب في ارتفاع مستوى الإشعاع الأسبوع الماضي.

نسب إلى السلطات في سيفيرودفينسك القول "تلقينا إخطارا… بشأن الأنشطة المزمعة للسلطات العسكرية. وفي هذا الصدد طُلب من سكان نيونوكسا مغادرة القرية اعتبارا من 14 أغسطس".

تكريم القتلى

وعد أكبر مسؤول نووي في روسيا، الإثنين، بالنجاح في تطوير أسلحة جديدة في الوقت الذي أشاد فيه بخمسة علماء قتلوا. ودُفن العلماء الخمسة في مدينة ساروف، الاثنين.

أقيمت مراسم في ساروف شملت تحية بالمدافع فيما أشاد أليكسي ليخاتشيف رئيس شركة (روس-أتوم) بالعلماء القتلى واصفا إياهم بأنهم "فخر البلاد والقطاع النووي".

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ليخاتشيف قوله "أفضل تحية لهم ستكون مواصلة عملنا على نماذج جديدة من الأسلحة وهو ما سنقوم به حتى النهاية".

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