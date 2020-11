انفجار روسيا النووي: النشاط الإشعاعي يتخطى 16 مرة المستوى المعتاد

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الروسية أن النشاط الإشعاعي بعد الانفجار الذي وقع الخميس، في قاعدة تجارب الصواريخ شمال روسيا، تجاوز 16 مرة المستوى المعتاد دون أن يشكل خطرا على الصحة.

ما القصة؟

لا تشكل مخاطر صحية

"أمريكا تتعلم كثيرا"

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!

