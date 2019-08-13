الناشطة لجين الهذلول ترفض صفقة سعودية مقابل الإفراج عنها

قالت أسرة الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول، الثلاثاء، إنها رفضت عرضا بالإفراج عنها مقابل بيان مصور بالفيديو تنفي فيه تقارير عن تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها.

واحتجزت السلطات السعودية الهذلول، وما لا يقل عن 12 من النشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، قبل ما يزيد عن عام في الوقت الذي أنهت فيه السعودية حظر قيادة النساء للسيارات الذي دعا إليه الكثير من المحتجزين لفترة طويلة. ووصفت وسائل إعلام محلية النشطاء بالخونة.

ومثلت بعض الناشطات أمام المحكمة هذا العام باتهامات متعلقة بالعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والاتصال بصحفيين ودبلوماسيين أجانب، لكن الجلسات لم تعقد منذ أشهر.

عرض الإفراج

قال أشقاء الهذلول إن سعود القحطاني، وهو مستشار بارز لولي العهد الأمير محمد بن سلمان قيل إنه متورط في قتل خاشقجي، كان حاضرا خلال بعض جلسات التعذيب وهددها بالاغتصاب والقتل.

المدعي العام السعودي قال إن مكتبه حقق في تلك المزاعم وخلص إلى أنها غير صحيحة.

وليد الهذلول شقيق لجين (30 عاما) قال على صفحته على تويتر إنها وافقت في البداية على توقيع وثيقة تنفي فيها تعرضها للتعذيب والتحرش. والتزمت أسرتها الصمت في الآونة الأخيرة على أمل حل القضية في سرية.

وليد أضاف أن أمن الدولة طلب منها في مقابلة مؤخرا تسجيل النفي في فيديو في إطار اتفاق الإفراج عنها.

وليد قال في تغريدة "الظهور في فيديو أنها لم تتعرض لتعذيب.. هذه مطالب غير واقعية". وقالت أسرة لجين إنها رفضت هذا العرض.

عندما طلب ضابط امن الدولة للجين انها توقع على الخروج في تصوير وتنكر التعذيب شققت لجين الورقة وسلمتها له وقالت للضابط انك انت بهذا العمل قاعد تدافع عن سعود القحطاني الي كان خلف تعذيب لجين. — Walid Alhathloul | وليد الهذلول (@WalidAlhathloul) August 13, 2019

كتبت شقيقتها لينا الهذلول على تويتر "عُرض على لجين اتفاق أن تنفي التعذيب ويتم الافراج عنها".

لينا أضافت "مهما يحدث فإنني أشهد مرة جديدة على أن لجين تعرضت للتعذيب الوحشي والإساءة الجنسية".

تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن بعض الاتهامات الموجهة للمحتجزات مشمولة في قانون الجرائم الإلكترونية بالمملكة والذي يعاقب على تلك الجرائم بما يصل إلى السجن خمس سنوات.

حبيبتي لجين، اقبلي العرض وانفي ما جرى حتى لو قمتِ بتسجيله بالصوت والصورة. صدقيني الكل نادم أشد الندم لما حصل لك من تعذيب وتحرش جنسي، بل ويعرفون أنهم تجاوزوا القوانين والأنظمة. المهم انك تكوني معنا، اشتقت لكِ مرررررة ❤️ — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) August 13, 2019

وليد قال إن من بين الاتهامات الموجة للهذلول التواصل مع ما بين 15 و20 صحفيا أجنبيا في السعودية ومحاولة التقدم لشغل وظيفة في الأمم المتحدة وحضور دورة تدريبية عن الخصوصية الرقمية.

لم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق على ما صرحت به أسرة الهذلول اليوم الثلاثاء بشأن عرض الإفراج عنها.

خلفيات:

احتجزت السلطات عشرات آخرين من النشطاء والمثقفين ورجال الدين على مدى العامين الماضيين في محاولة فيما يبدو للقضاء على أي معارضة محتملة.

وليد الهذلول: شقيقتي تعرضت للتعذيب على مرأى من سعود القحطاني الذي هددها بالاغتصاب وبتقطيع جسدها pic.twitter.com/6s8EFCm77W — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 14, 2019