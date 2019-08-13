المرشد الإيراني: السعودية والإمارات تسعيان لتقسيم اليمن وسنواجه ذلك

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، إن السعودية والإمارات تسعيان لتقسيم اليمن وإنهما ارتكبتا مع داعميهما جرائم كبيرة في اليمن.

خامنئي وجماعة الحوثي:

أضاف المرشد خلال لقائه وفدا من جماعة الحوثي يترأسه المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، إن الحفاظ على وحدة اليمن ضرورة لأي حوار يمني- يمني، ودعا لدعم وحدة البلاد عبر التصدي لما وصفها بالمؤامرات السعودية الإماراتية.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن المركز الاعلامي للحوثيين أن محمد عبد السلام نقل رسالة من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الى المرشد الإيراني.

وصل وفد الحوثي قبل أيام إلى إيران حيث التقى في وقت سابق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف. وقال ظريف إن حل الازمة اليمنية سياسي عبر حوار داخلي.

اللجنة التحضيرية ترفض الانقلاب:

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي، رفض الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على الحكومة الشرعية.

اللجنة أكدت في بيان، موقفها الثابت الداعم للشرعية الدستورية، قائلة إن مثل تلك الممارسات لا تخدم وحدة الجنوبيين، وإنها وجهت ضربة قاتلة للقضية الجنوبية.

البيان دعا السعودية إلى التدخل الحازم حيال ما جرى، والالتزام بالمهمة التي جاءت من أجلها وهي حماية الشرعية.

طالبت اللجنة في البيان، القوى السياسية الجنوبية باتخاذ موقف واضح في إدانة الانقلاب، معبرة عن أسفها لاقتحام الانقلابيين منازل مخالفيهم والعبث بها، قائلة إنه مشهد يعكس صورة قبيحة للمناطقية والعنصرية مؤكدة أن البلاد لم تشهد مثله سوى من الحوثيين، حسب قولها.

وما زالت ملابسات انقلاب عدن تتكشف حاملة مزيدا من التفاصيل بشأن كيفية سيطرة قوات الحزام الأمني وقوات ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيّا، على عدن.

تفاصيل انقلاب عدن:

انقلاب عدن والسيطرة على المدينة كان معدا لهما سلفا بين الإمارات والمتمردين هكذا قال مصدر عسكري يمني للجزيرة.

أضاف أنه تم رصد تحركات المتمردين والإماراتيين قبل مدة، ثم تم تبليغ السلطات السعودية بذلك.

حسب المصدر ذاته، فإن الرئيس عبد ربه منصور هادي كان قد اجتمع بالمسؤولين السعوديين وأبلغهم بخطورة الموقف في حينه.

قبل ذلك سبق تفويج قادة ألوية العمالقة وقادة عسكريين قبل أيام من المعركة للحج بغرض تحييدهم، بحسب تعبير المصدر العسكري.

أضاف أن قوات الحكومة الشرعية سيطرت على زمام المعركة في عدن لمدة ثلاثة أيام، مما دفع الإمارات للتدخل ودعم المتمردين بـ400 مدرعة.

في تلك الأثناء، شاركت القوات الإماراتية الموجودة بعدن في عملية الانقلاب وقدمت كل أنواع الدعم.

على الرغم من طلب القوة السعودية بعض الإحداثيات في اليوم الأول للمعارك، فقد التزمت الصمت ولم تفعل شيئا، بحسب توصيف المصدر العسكري اليمني.

حسب المصدر أيضا فإن السعودية التي وعدت الرئيس هادي بالمساندة والتدخل لوقف أعمال المتمردين لم تفعل ذلك وظلت متفرجة قرب قصر الرئاسة في عدن دون أي تخل منها.

قال المصدر العسكري للجزيرة أيضا إن القوة السعودية طُلب منها عدم الخروج من قصر المعاشيق أو التدخل.

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري طلب من وفد سعودي كان قد ألتقى به وقف إطلاق النار، لكنه لم يلق استجابة.

في اليوم الثالث للقتال انهارت بعض الوحدات وصمدت أخرى فطلب منها الانسحاب، وذاك حسب ما قال المصدر ذاته.

القادة العسكريون الذين قاتلوا حتى آخر لحظة لا يزالون لدى القوة السعودية، بينما نقلت قوة سعودية وزيري الداخلية والنقل إلى مطار عدن.

المجلس الانتقالي يعزز سيطرته:

المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على مدينة عدن حيث أقامت قوات الحزام الأمني المدعومة من الامارات حواجز أمنية ونقاط تفتيش في المدينة.

كانت هذه القوات قد نفذت خلال اليومين الماضيين، وفقا لمصادر محلية، حملة دهم استهدفت منازل مسؤولين في الحكومة اليمنية الشرعية.

نقص في الأدوية:

اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت في تقرير لها إن المرافق الطبية في عدن تعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية.

أكد رئيس البعثة ماتياس كيمب أن جولة القتال الاخيرة التي شهدتها المدينة كانت الأصعب، خصوصا أن القتال في عدن حال دون وصول الجرحى إلى المستشفيات أو نقلهم بسيارات الإسعاف.

أضاف أن 200 ألف شخص حرموا من المياه النظيفة بسبب اشتداد الاشتباكات خلال ساعات النهار.

في شأن يمني آخر أعلنت جماعة الحوثيين أنها نفذت عدة هجمات، بطائرات مسيرة على مطار أبها الدولي جنوب السعودية.

جاء ذلك بعد يومين من هجوم مماثل استهدف رادارات ومواقع َ عسكرية ً في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوبي السعودية.