القوات المدعومة إماراتيا تواصل السيطرة على مواقع حكومية بعدن

سيطرت قوات طارق صالح المدعومة من الإمارات، على معسكر العمري التابع للحكومة اليمنية، والواقع في مديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز.

التفاصيل

بحسب مصادر صحفية، فإن سبعة أطقم تتبع قوات طارق صالح المدعومة من الإمارات تحركت من معسكرات في مدينة المخا متوجهة إلى معسكر العمري ليلة أول أمس الأحد.

استلمت القوات المعسكر من الحراسة المتواجدة بداخله دون أي مقاومة.

يتواجد بداخل معسكر العمري، قوات تابعة للعميد لؤي الزامكي قائد لواء الثالث حماية رئاسية، كما تتواجد بداخله قوات تابعة للواء النقل الذي يقوده محمد البوكري، الذي تناقلت وسائل إعلام جنوبية أنباء تفيد بأنه أعلن انضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي.

بحسب مصادر خاصة للجزيرة، فإن قوات "العمالقة" وقوات "ألوية تهامة" لم تقوما بأي تحرك لمنع هذه القوات من الوصول إلى المعسكر، بسبب وجود تعليمات من القيادة الإماراتية بالسماح لطارق صالح بالتحرك والسيطرة على المعسكر.

كانت القوات الإماراتية قد انسحبت قبل أشهر من بعض معسكراتها في الساحل الغربي وبقيت متمسكة بميناء المخا الذي تدير منه المعارك في جبهة الساحل الغربي.

جاء هذا التحرك بعد لقاء سري في مدينة المخا جمع طارق صالح و"عادل عبده فارع" الملقب بـ"أبو العباس" قائد كتائب مدعومة إماراتيًا تحمل نفس الاسم.

كان قد أعلن عن تأسيس مجلس لقوات مشتركة في الساحل الغربي مكون من قوات العمالقة وقوات "حراس الجمهورية" التابعة لطارق صالح و"القوات التهامية"، ويرأس المجلس وزير الدفاع الأسبق في دول الجنوب هيثم قاسم والنائب علي سالم الحسني.

يقع معسكر العمري شرق مديرية ذوباب بنحو 10 كيلو مترات وهو محاط بمرتفعات جبلية من اتجاهات الشمال والجنوب والشرق.

يشكل المعسكر موقعًا استراتيجيًا مهمًا، كونه يربط بين أربع مديريات، هي: باب المندب وذوباب والوازعية والمخا، ويتحكم بالطريق الرئيسي الرابط بين ذوباب وميناء المخا والخط الساحلي الممتد إلى مدينة الحديدة.

يأتي هذا التحرك بعد سقوط مدينة عدن في يد المجلس الانتقالي الجنوبي.

جزيرة ميون