الحجاج يواصلون رمي الجمرات والمتعجلون يختتمون المناسك

يواصل ضيوف الرحمن، الثلاثاء، رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق بمشعر منى، حيث يرمون في هذه الأيام الجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة الكبرى.

وقد أدت أعداد كبيرة من الحجاج طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وعادوا للمبيت في منى ورمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة.

رمي الجمرات

كان حجاج بيت الله الحرام قد بدؤوا أمس الإثنين رمي الجمرات في أول أيام التشريق بعد أن أدوا يوم الأحد شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم عيد الأضحى.

يبيت الحجاج في منى خلال أيام التشريق الثلاثة: 11 و12 و13 من ذي الحجة، لرمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى.

يمكن للمتعجل من الحجاج اختصار هذه الأيام في يومين فقط، ثم يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

الحاج المتعجل يسقط عنه المبيت ورمي الجمرات باليوم الأخير بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.

بينما ينتهي الحجاج المتعجلون من رمي الجمرات اليوم، يستكمل باقي ضيوف الرحمن هذا النسك غدًا في ثالث أيام التشريق.

الأحد، استكمل أكثر من مليوني ونصف مليون حاج، في أول أيام العيد، مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة والسعي، والحلق أو التقصير ثم التحلل.

عيد الأضحى