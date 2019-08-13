إدانات عربية لاقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين يوم العيد

دانت دول ومنظمات عربية اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك واعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في أول أيام عيد الأضحى.

فمن ناحيته، دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الإثنين، إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي.

تصريحات الغانم

الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المصلين في باحات المسجد الأقصى، صباح عيد الأضحى المبارك، تثبت مجددًا سقوط دعوات السلام الزائفة، ومشاريع التسوية الفارغة، مع كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة.

من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين عمومًا يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند.

مواجهة هذا الكيان الغاصب قدر وإيمان، وإذا كانت ظروفنا العسكرية غير مواتية فهذا لا يمنع من العمل حثيثًا وبشكل يومي على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربيا وإسلاميًا ودوليًا.

(غيتي)

قطر

أعربت دولة قطر عن إدانتها "بأشد العبارات" اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال. واعتبرت كل ذلك استفزازًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وزارة الخارجية القطرية أكدت في بيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.

البيان جدد التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة.

(غيتي)

الأردن

وزير الخارجية الأردني أيمن صفدي: ندين بالمطلق انتهاكات إسرائيل للأقصى المبارك.

صفدي: لن تؤدي ممارسات سلطات الاحتلال العبثية ومحاولاتها تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة ومقدساتها، إلا إلى تأجيج الصراع وتفجر الأوضاع، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

صفدي: ندعو المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

الجامعة العربية

اعتبرت جامعة الدول العربية أن اقتحام المسجد الأقصى، الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وبإيعاز منها، يعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم الشريف، وتقليص الوجود الإسلامي.

حمّل أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية هذا التصعيد الذي تمارسه بشكل منهجي من أجل مغازلة المتطرفين".

أبو الغيط أكد أن "هذه السياسات الرعناء والهمجية تزكي نيران التعصب في المنطقة، وتهدد بإشعال صراع ديني في مدينة القدس".

دعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه الحملة الإسرائيلية "التي تستغل مواقف الإدارة الأمريكية وما توفره لها من غطاء سياسي، لتتمادى في تهويد مدينة القدس المحتلة، وفي استفزاز الفلسطينيين باستباحة المسجد الأقصى واقتحامه بواسطة المتطرفين".

(غيتي)

البرلمان العربي

عبّر البرلمان العربي عن رفضه للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدًا أن اقتحام باحات المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والاعتداء على المصلين، هو استفزاز واعتداء على المسلمين في كافة أنحاء العالم.

حمّل البرلمان العربي حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتائج هذه الاعتداءات الممنهجة وما ينتج عنها، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل، واتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهذه الاعتداءات.

اقتحام الأقصى