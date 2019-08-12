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سياسة|العراق

‎العراق يرفض مشاركة إسرائيل في تأمين السفن بالخليج

سفينتان تابعتان للبحرية الأمريكية يو إس إس هارتفورد و يو إس إس نيو أورليانز في مضيق هرمز بين إيران وشبه الجزيرة العربية
سفينتان تابعتان للبحرية الأمريكية يو إس إس هارتفورد و يو إس إس نيو أورليانز في مضيق هرمز بين إيران وشبه الجزيرة العربية
12/8/2019

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الإثنين، رفض بلاده مشاركة إسرائيل في أية قوة لتأمين مرور السفن بالخليج العربي.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، على خلفية إعلان إسرائيل الثلاثاء الماضي، مشاركتها في الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة بالخليج.

تغريدة الحكيم
  • يرفض العراق مشاركة قوات الكيان الصهيوني (إسرائيل) في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي.
  • دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج.
  • العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة.
  • وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر.
مشاركة إسرائيلية
  • الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تشارك في الخطة الأمريكية لـ"تأمين الملاحة في مياه الخليج العربي من التهديدات الإيرانية".
  • قال كاتس إن تلك الخطة هي "مصلحة إسرائيلية واضحة، للحد من قدرات إيران من جهة، وتعزيز العلاقة بين إسرائيل ودول الخليج من جهة أخرى".
  • الولايات المتحدة أعلنت أنها ستشكل تحالفاً عسكرياً لحماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بعد تصاعد التوتر والهجمات على ناقلات النفط.
  • تهدد إيران منذ فترة طويلة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو خمس النفط العالمي.
تصاعد التوتر
  • تصاعد التوتر في المنطقة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفاء إقليميين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفية ملفي البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة بمياه الخليج.
  • يشغل مضيق هرمز، الواقع بين سلطنة عمان وإيران، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، أهمية استراتيجية في صناعة الطاقة بالعالم.
  • يعود تصاعد التوتر، إلى ارتفاع حدة القيود المفروضة على تجارة النفط الإيرانية إلى العالم، بفعل عقوبات أمريكية فرضت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وضاق الخناق أكثر عليها في مايو/ أيار الماضي.
  • كما تصاعدت حدة التوتر مساء 19 من يوليو/ تموز المنصرم، بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالمضيق، "لخرق لوائح تتعلق بالمرور"، بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق، تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ 30 يوما.
  • تعرضت ناقلات نفط لدول مختلفة، وطائرة تجسس أمريكية لهجمات منذ مايو/ أيار الماضي، قرب المضيق، وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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