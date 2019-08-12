‎العراق يرفض مشاركة إسرائيل في تأمين السفن بالخليج

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الإثنين، رفض بلاده مشاركة إسرائيل في أية قوة لتأمين مرور السفن بالخليج العربي.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، على خلفية إعلان إسرائيل الثلاثاء الماضي، مشاركتها في الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة بالخليج.

تغريدة الحكيم

يرفض العراق مشاركة قوات الكيان الصهيوني (إسرائيل) في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي.

دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج.

العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة.

وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر.

مشاركة إسرائيلية

الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تشارك في الخطة الأمريكية لـ"تأمين الملاحة في مياه الخليج العربي من التهديدات الإيرانية".

قال كاتس إن تلك الخطة هي "مصلحة إسرائيلية واضحة، للحد من قدرات إيران من جهة، وتعزيز العلاقة بين إسرائيل ودول الخليج من جهة أخرى".

الولايات المتحدة أعلنت أنها ستشكل تحالفاً عسكرياً لحماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بعد تصاعد التوتر والهجمات على ناقلات النفط.

تهدد إيران منذ فترة طويلة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو خمس النفط العالمي.

تصاعد التوتر