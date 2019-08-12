وفد أمريكي في تركيا لإقامة مركز عمليات المنطقة الآمنة في سوريا

وصل وفد أمريكي اليوم الإثنين إلى تركيا للعمل على إنشاء مركز عمليات ينسق مع السلطات التركية كيفية إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.

التفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 6 مسؤولين أمريكيين وصلوا إلى ولاية شانلي أورفة (جنوب شرقي تركيا) للبدء بالعمل على إقامة "مركز عمليات مشتركة" لتنسيق إقامة منطقة آمنة في سوريا، بموجب اتفاق سابق توصلت إليه أنقرة مع واشنطن الأسبوع الماضي.

أكدت الوزارة أن أعمال إنشاء المركز قد بدأت ومن المتوقع أن يبدأ نشاطه خلال الأيام المقبلة.

المقصود بالمنطقة الآمنة هو إقامة منطقة فاصلة داخل الأراضي السورية بين الحدود التركية والمناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

لم تتضح بعد معالم المنطقة الآمن"، كما لم يتفق الطرفان بعد على جدول زمني معينة لإقامتها، ولا على عمقها داخل الأراضي السورية، وكذلك القوات التي ستنتشر فيها.

أيضا لم يجر الاتفاق على تفاصيل رئيسية أخرى خاصة بالمنطقة، ومنها مساحتها وهيكل قيادة الدوريات المشتركة التي سيجري تسييرها هناك.

أكار: افتتاح مركز العمليات قريبا

تطالب تركيا بمنطقة تكون بعمق ثلاثين كيلومترا ابتداء من حدودها، وهو مطلب كرره اليوم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

قال الوزير في مقابلة مع شبكة "تي آر تي" الرسمية "كررنا القول في كل المناسبات أن عمق هذه المنطقة يجب أن يكون ما بين 30 و40 كيلومترا"، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طرح هذه المسافة خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

أعلن أكار أن مركز العمليات المشتركة سيتم افتتاحه قريبا.

المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار في لقاء سابق (الأناضول)

أكد أكار عن وجود رغبة لدى تركيا في "التقدم وفقًا لروح التحالف والشراكة الاستراتيجية والتحرك مع حلفائنا الأمريكيين" لكنه استدرك قائلا إن بلاده ستتحرك بنفسها إذا لم يتم ذلك.

لفت أكار إلى أن المباحثات تناولت عودة السوريين المقيمين في تركيا إلى المناطق التي سيتم تطهيرها، مؤكدًا التوصل إلى تفاهم بشكل كبير بهذا الصدد.

في رده على سؤال حول وضع جدول زمني، قال الوزير التركي "وضعنا بعض المواعيد بسبب حدوث تأخيرات سابقًا، ونقلنا لهم أننا لن نقبل بحدوث ذلك، وضرورة القيام بما يتوجب وفق برنامج".

حول مدى صدق الولايات المتحدة، شدد أكار أنهم حددوا أهداف ونقاط مراقبة متعلقة بالوقت، قائلًا "طالما استمر الالتزام بهذه الأمور فإن تعاوننا سيستمر، وقلنا لهم مرارًا وتكرارًا أننا لا نستطيع تحمل الانتظار في حالة عدم الالتزام".

اتفاق المنطقة الآمنة