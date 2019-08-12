ليبيا.. خرق لهدنة الأضحى واتهامات لقوات حفتر بقصف مطار معيتيقة

اتهمت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بخرق الهدنة الإنسانية المتفق عليها، إثر قصف مطار معيتيقة الدولي ومنطقة أخرى غربي العاصمة طرابلس.

خروقات في أول أيام العيد

المتحدث باسم حكومة الوفاق، مصطفى المجعي، قال أمس الأحد إن، قوات حفتر خرقت الهدنة في موقعين مختلفين.

المنطقة الأولى في سوق الجمعة، غرب العاصمة طرابلس، حيث أصيب منزل بقذائف ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين.

الموقع الثاني المستهدف، هو مطار معيتيقة الدولي الذي تعرض مرتين للقصف ما أدى إلى إغلاقه.

المجعي أشار إلى تحويل الرحلات إلى مطار مصراته الدولي الواقع على بعد مئتي كيلومتر شرقي طرابلس.

المتحدث لفت إلى أن قوات حكومة الوفاق، ملتزمة حتى الآن بالهدنة، لكنها تملك كل الوسائل للرد على مصادر التهديد في أي وقت.

إدارة مطار معيتيقة الدولي، أكدت، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إغلاق الملاحة الجوية فيه، نتيجة سقوط القذائف.

نشرت صورًا تظهر أعمدة الدخان تتصاعد خلف إحدى الطائرات الرابضة على مدرجه.

ما قصة الهدنة؟

يأتي اتهام قوات حفتر بخرق الهدنة الانسانية، بعد موافقته على تطبيقها والالتزام بها، حتى عصر الإثنين.

كانت الأمم المتحدة، قد دعت إلى تطبيق الهدنة قبل أن توافق عليها كافة الأطراف، وتدخل رسميًا حيز التنفيذ مساء السبت الماضي.

حكومة الوفاق في طرابلس، كانت قد أعلنت، الجمعة، قبولها لاقتراح من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار أثناء عطلة العيد.

لم يتضح ما إذا كان القتال سيتوقف فعليًا بعد أربعة أشهر من المعارك التي شردت ما يربو على 105 آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

حكومة طرابلس قالت إن بعثة الأمم المتحدة ستكون مسؤولة عن مراقبة أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.

من غير الواضح ما إذا كانت بعثة الأمم المتحدة لديها القدرة على مراقبة الهدنة لأنها نقلت معظم موظفيها لأسباب أمنية، وفق محللين.

بيان من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في #ليبيا حول حادث التفجير في #بنغازي: https://t.co/gZ5WceTgEU pic.twitter.com/OfDZKmDj74 — UNSMIL (@UNSMILibya) August 10, 2019

مطالبات بتدخل دولي

وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، طالبت أمس الأحد، في بيان لها المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الهجوم الذي تشنه قوات حفتر، على العاصمة طرابلس.

الخارجية أرجعت عودة النشاطات والعمليات الإرهابية، للانفلات الأمني الذي تسبب فيه الهجوم على العاصمة طرابلس وانقسام المؤسسات الأمنية والعسكرية.

الأمم المتحدة، أعلنت السبت الماضي، مقتل 3 من موظفيها وإصابة آخرين، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

عقد مجلس الأمن جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في ليبيا، بناء على دعوة من فرنسا وروسيا، إثر مقتل الموظفين الأمميين.

الأمم المتحدة أكدت مقتل الموظفين في التفجير الذي وقع بمنطقة الهواري، ودان الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش الهجوم.

بينتو كيتا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في أفريقيا، قالت إن "الأمم المتحدة لا تعتزم إجلاء (موظفيها) من ليبيا"، ووصفت التفجير بأنه رهيب.

بينتو كيتا: التفجير وقع في منطقة يُفترض أنها تخضع لسيطرة أمنية كاملة لقوات حفتر.

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