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ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في أول أيام التشريق [فيديو]

الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أيام التشريق
الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أيام التشريق
12/8/2019

يواصل ضيوف الرحمن مناسك الحج في مشعر منى، الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ أول أيام التشريق الثلاثة.

الجمرات الثلاث
  • يبيت الحجاج في منى خلال أيام التشريق الثلاثة: 11 و12 و13 من ذي الحجة، لرمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى.
  • يمكن للمتعجل من الحجاج اختصار هذه الأيام في يومين فقط، ثم يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.
  • أمس، استكمل أكثر من مليوني حاج، في أول أيام العيد، مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة والسعي، والحلق أو التقصير ثم التحلل.

عيد الأضحى
  • عيد الأضحى- الذي يأتي في العاشر من شهر ذي الحجة من كل سنة هجرية- هو أحد العيدين المعتمدين شرعًا في الإسلام، وهو "يوم النحر" ويسمى أيضًا بـ "يوم الحج الأكبر" الذي يقوم فيه الحجاج بأغلب المناسك.
  • الحجاج بدؤوا منذ فجر أول أيام العيد أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات.

  • بعد أن يفرغ الحاج من رمي جمرة العقبة (أقرب الجمرات إلى مكة) شُرع له في هذا اليوم أعمال يوم النحر، حيث يبدأ بنحر هديِهِ (للحاج المتمتع والمقرن فقط)، ثم بحلق رأسه، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.
  • رمي الجمرات يأتي تذكيرًا بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.
  • جسر الجمرات يوجد بمنطقة منى في مكة المكرمة، وهو مخصص لسير الحجيج لرمي الجمرات أثناء موسم الحج، ويضم جمرة العقبة الصغرى وجمرة العقبة الوسطى وجمرة العقبة الكبرى.
المصدر : الجزيرة مباشر
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