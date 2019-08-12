ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في أول أيام التشريق [فيديو]

يواصل ضيوف الرحمن مناسك الحج في مشعر منى، الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ أول أيام التشريق الثلاثة.

الجمرات الثلاث

يبيت الحجاج في منى خلال أيام التشريق الثلاثة: 11 و12 و13 من ذي الحجة، لرمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى.

يمكن للمتعجل من الحجاج اختصار هذه الأيام في يومين فقط، ثم يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

أمس، استكمل أكثر من مليوني حاج، في أول أيام العيد، مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة والسعي، والحلق أو التقصير ثم التحلل.

عيد الأضحى

عيد الأضحى- الذي يأتي في العاشر من شهر ذي الحجة من كل سنة هجرية- هو أحد العيدين المعتمدين شرعًا في الإسلام، وهو "يوم النحر" ويسمى أيضًا بـ "يوم الحج الأكبر" الذي يقوم فيه الحجاج بأغلب المناسك.

الحجاج بدؤوا منذ فجر أول أيام العيد أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات.