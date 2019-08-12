بعد الضفة الغربية.. الاستيطان الإسرائيلي يتمدد إلى القدس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن بلدية الاحتلال في القدس صادقت على مخططين، لبناء 641 وحدة استيطانية على طريق الخليل بالمدينة.

ويأتي القرار، بعد أيام على مصادقة لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وسط تنديدات عربية ودولية.

التفاصيل وفق القناة الإسرائيلية السابعة

المخطط الأول، يتضمن إضافة وحدات استيطانية، في محيط منطقة "تلبيوت" غرب طريق الخليل.

الخطة تشمل إقامة أبراج تتألف من 30 طابقًا، على طول الخط الأزرق للسكك الحديدية وشرق طريق بيت لحم.

الخطة الثانية في منطقة "شعاري صهيون" على طريق الخليل أيضًا، وتتضمن بناء وحدات استيطانية إضافية ومبنى صناعي ومراكز رعاية صحية وكنيس يهودي.

رئيس بلدية القدس المحتلة "موشيه ليون"، قال إن الهدف من المخططين تلبية احتياجات سكنية، وتطوير المدينة.

الاستيطان وعملية السلام

وكالة "الأناضول" نقلت عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قولها إن الغطاء الأمريكي يشجع "إسرائيل" على التصعيد في بناء المستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية.

عشراوي أكدت أن مخططات الاستيطان الجديدة تهدف للقضاء على احتمالات السلام، أو أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

عشراوي حذرت من عدم تدخل المجتمع الدولي وإخضاع "إسرائيل" للمساءلة، وقالت إن الاحتلال لا يردعه شيء، وسيستمر في انتهاكاته ومخططاته الاستيطانية.

ترمب ونتنياهو (غيتي)

نتنياهو يسعى لتأييد ترمب

موقع تايمز أوف إسرائيل، تحدث اليوم الإثنين، عن سعي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للحصول على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

الموقع الإسرائيلي نقل عن مسؤولين في مكتب نتنياهو، قولهم إنهم واثقون من دعم ترمب لخطوات "إسرائيل" في الضفة المحتلة، قبل الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول المقبل.

المسؤولون قالوا إن ذلك من شأنه أن يسهل على نتنياهو إطلاق الوعود لليمين، بتوسيع سيادة الاحتلال الإسرائيلي لتشمل المستوطنات في الضفة، في حال تم انتخابه مرة أخرى.

الاستيطان بالأرقام