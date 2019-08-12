الهند تشدد القيود الأمنية في كشمير وتمنع صلاة العيد في المساجد الكبيرة

فرضت القوات الهندية قيودا أمنية مشددة على مساجد كشمير، تزامنا مع حلول عيد الأضحى، كما منعت إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى في مدينة سريناغار بالإقليم.

كما منعت الشرطة التجمعات الكبيرة لمنع تنظيم مظاهرات مناهضة للهند.

ويحتفل مسلمو الهند وباكستان اليوم الإثنين ببداية عيد الأضحى الذي يستمر لمدة 4 أيام.

إغلاق المساجد الكبيرة

أمرت القوات الهندية بإغلاق جامع "مسجد"، أكبر مساجد المنطقة، وسمح لأبناء المنطقة بالصلاة في مساجد أصغر.

تفرض حكومة نيودلهي برئاسة نادريندرا مودي القومي الهندوسي منذ ثمانية أيام إجراءات أمنية مشددة في الشطر الهندي من كشمير لقمع أي ردود فعل معارضة لإخضاعها المنطقة لسلطتها المركزية.

في الخامس من أغسطس/ آب ألغت الهند بندا في الدستور كان يسمح لجامو وكشمير، ولايتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة، بسن قوانينها الخاصة كما قسمت الولاية إلى منطقتين تديرهما الحكومة الاتحادية.

قطعت السلطات الهندية شبكات الهاتف والإنترنت عن المنطقة ونشرت عشرات آلاف الجنود في سريناغار كبرى مدن الإقليم وغيرها من قرى وبلدات كشمير.

كانت السلطات خفّفت الأحد قيودها الأمنية، لكنّها عادت وشدّدتها بعد قيام احتجاجات متفرّقة شارك فيها الآلاف. وأمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.

شارك الآلاف عقب صلاة الجمعة في تظاهرة فرّقتها قوات الأمن بواسطة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش. لكن السلطات زعمت عدم قيام أي تحرّك احتجاجي.

قال أحد المقيمين في المنطقة لوكالة فرانس برس "لا يمكنني أن أصدّق أنّهم يجبروننا على البقاء في منازلنا في هذا العيد. إنه عيد الفرح والسعادة".

في سوق سريناغار أكد تاجر أغنام أن شراء الأضاحي شهد تراجعا حادا هذا العام وقد تكبّد "خسارة كبيرة" بعدما حقّق العام الماضي "أرباحا طائلة".

لم تمنع الإجراءات الهندية المشددة من انطلاق مظاهرات احتجاجية من المواطنين في كشمير عقب صلاة عيد الأضحى.

مظاهرات بعد صلاة العيد في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير احتجاجا على الإجراءات الأخيرة (رويترز)

غضب وتضامن في باكستان

تجمع المصلون في المساجد في جميع أنحاء باكستان اليوم الاثنين لأداء صلاة عيد الأضحى.

الحكومة دعت المواطنين إلى الاحتفال "بطريقة بسيطة" هذا العام تعبيرا عن التضامن مع أهل كشمير.

طردت باكستان السفير الهندي وأوقفت التجارة بين البلدين ردا على خطوة نيودلهي الأخيرة.

اليوم الاثنين، سافر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي إلى مظفر أباد، عاصمة الجزء الذي تحكمه باكستان من كشمير، لأداء صلاة العيد في أحد المساجد هناك. وقال للمصلين "جئت إلى هنا للتعبير عن تضامن باكستان معكم".

في مدينة كراتشي قال أحد المصلين "نحن مع إخواننا الكشميريين.. نشاركهم الألم والحزن. اليوم تضرعنا بالدعاء من أجلهم في المسجد".

الأحد أطلق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سلسلة تغريدات شبّه فيها الإجراءات الهندية في كشمير بالتكتيكات النازية.

جاء في إحدى هذه التغريدات أن "أيديولوجية تفوّق الهندوس مشابهة لأيديولوجية تفوّق العرق الآري النازية، وهي لن تتوقف" في كشمير.

قال مسؤولون إن خان سيزور هذا الأسبوع الشطر الباكستاني من كشمير تضامنا مع سكانه المسلمين.

امرأة كشميرية تحتج على الإجراءات الهندية قبل صلاة عيد الأضحى (رويترز)

تبرير هندي