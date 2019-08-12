المشتبه به في هجوم على مسجد بالنرويج يمثل أمام محكمة [صور]

مثل أمام محكمة نرويجية، الإثنين، شاب مشتبه به في إطلاق نار، السبت الماضي، على مصلين بمسجد قرب العاصمة أوسلو وقتل إحدى قريباته، وقد بدت على وجهه وعنقه آثار إصابات.
التفاصيل:
- أذن القاضي للشرطة باحتجاز المشتبه به ويدعى فيليب مانسوس (21عاما) لمدة 4 أسابيع على ذمة التحقيق، وجاء في الحكم الذي صدر في وقت لاحق أنه مشتبه في ارتكابه جريمة قتل وانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.
- في وقت سابق، قالت محامية مانسوس الذي ابتسم لفترة وجيزة أمام المصورين إنه لا يعترف بارتكاب أية جريمة.
- قال شهود إن مانسوس دخل مركز النور الإسلامي ومعه عدة مسدسات لكن مصليا عمره 65 عاما تغلب عليه وانتزع أسلحته في نزال أعقب إطلاق النار.
- بعد الهجوم بساعات، عثرت الشرطة على قتيلة شابة داخل منزل المشتبه به. وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها قريبته.
- لم يتحدث مانسوس في وجود الصحفيين، ورفض من قبل الحديث للشرطة. وقالت المحامية أوني فرايز لرويترز اليوم "إنه يمارس حقه في عدم استجوابه. لا يعترف بأي ذنب".
- قالت الشرطة في وقت سابق إن مانسوس الذي يقيم قرب المسجد خارج العاصمة النرويجية عبر عن أفكار لليمين المتطرف مناهضة للمهاجرين قبل الهجوم.
- عبرت كتابات باسم مانسوس قبل وقت قصير من الهجوم عن إعجابه بالمذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا في مارس آذار.
- لم يتسن التحقق من كتابات مانسوس.
- كانت الشرطة النرويجية قد قالت، أمس الأحد، إنها تحقق فيما إذا كان مانسوس قد انتهك قوانين مكافحة الإرهاب بإطلاقه النار داخل مركز النور الإسلامي. ولم يصب أحد في الهجوم.