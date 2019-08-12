المشتبه به في هجوم على مسجد بالنرويج يمثل أمام محكمة [صور]

مثل أمام محكمة نرويجية، الإثنين، شاب مشتبه به في إطلاق نار، السبت الماضي، على مصلين بمسجد قرب العاصمة أوسلو وقتل إحدى قريباته، وقد بدت على وجهه وعنقه آثار إصابات.

التفاصيل:

أذن القاضي للشرطة باحتجاز المشتبه به ويدعى فيليب مانسوس (21عاما) لمدة 4 أسابيع على ذمة التحقيق، وجاء في الحكم الذي صدر في وقت لاحق أنه مشتبه في ارتكابه جريمة قتل وانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.

في وقت سابق، قالت محامية مانسوس الذي ابتسم لفترة وجيزة أمام المصورين إنه لا يعترف بارتكاب أية جريمة.

المشتبه به مانسون مع محاميته أوني فرايز (رويترز)

قال شهود إن مانسوس دخل مركز النور الإسلامي ومعه عدة مسدسات لكن مصليا عمره 65 عاما تغلب عليه وانتزع أسلحته في نزال أعقب إطلاق النار.

بعد الهجوم بساعات، عثرت الشرطة على قتيلة شابة داخل منزل المشتبه به. وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها قريبته.

لم يتحدث مانسوس في وجود الصحفيين، ورفض من قبل الحديث للشرطة. وقالت المحامية أوني فرايز لرويترز اليوم "إنه يمارس حقه في عدم استجوابه. لا يعترف بأي ذنب".

المشتبه به لدى دخوله قاعة المحكمة مع محاميته (رويترز)