الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد ومقتل جنود سعوديين بجازان

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الإثنين، مقتل جنود سعوديين بقصف مدفعي قبالة محافظة جازان جنوب غربي السعودية، كما أعلنت قصفها قاعدة الملك خالد الجوية ردا على قصف التحالف لمحافظة حجة.

التفاصيل

نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري، قوله إن مدفعية الجيش واللجان الشعبية (التابعين للجماعة) قصفت تجمعات للجنود السعوديين قبالة منفذ الطوال بجازان على الحدود اليمنية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم وتدمير آلية عسكرية لهم جراء القصف.

لم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب السعودي حول الأمر.

مؤخرًا، كثف الحوثيون من هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والتقليدية على مواقع وتجمعات للجيش السعودي وقوات الحكومة اليمنية.

https://twitter.com/almasirah/status/1160785487067525120?ref_src=twsrc%5Etfw

هجوم على قاعدة الملك خالد

الحوثيون أعلنوا، مساء الأحد، شن هجوم جوي واسع على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية.

المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع قال في بيان صحفي نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن سلاح الجو المسير التابع لجماعته نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف k2 المسيّرة.

سريع: القصف الجوي استهدف رادارات ومواقع عسكرية في القاعدة الجوية، والإصابة كانت مباشرة.

سريع: القصف يأتي ردًا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المستمرة (في إشارة إلى التحالف السعودي الإماراتي).

سريع: الهجوم الجوي يأتي ردا على غارات التحالف التي بلغت 36 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية، أسفرت عن قتلى وجرحى (دون الإشارة إلى طبيعة الضحايا، وهل هم مدنيون أم عسكريون).

إسقاط طائرة مسيرة حوثية

التحالف السعودي الإماراتي أعلن، مساء الأحد، إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت باتجاه السعودية.

وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة حوثية أطلقت من صنعاء اليمينة، كانت باتجاه السعودية، وتم إسقاطها.

لم يرد تفاصيل أكثر من المتحدث بشأن الاستهداف، غير أنه جاء بعد وقت قصير من إعلان جماعة الحوثي، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية.

المتحدث قال إن "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها"، وعادة ما تنفي طهران تدخلها في شؤون الدول.

المتحدث: استمرار تبني جماعة الحوثيين للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

مقتل 8 مدنيين

أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، مقتل 8 مدنيين وجرح 11 آخرين بقصف للتحالف السعودي الإماراتي استهدف منزلًا في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

قناة المسيرة ذكرت، أن 8 قتلى أغلبهم أطفال ونساء، و11 جريحًا، سقطوا جراء استهداف منزل مواطن في منطقة صوملة بمديرية مستباء في محافظة حجة.

https://twitter.com/almasirah/status/1160605640643043329?ref_src=twsrc%5Etfw

القناة أضافت أن طيران التحالف شن ثلاث غارات على المنزل الذي تسكن فيه أسرة نازحة جراء الحرب.

تخضع معظم محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية، لسيطرة الحوثيين، منذ نهاية العام 2014، فيما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق فيها.

خلفيات