إلغاء رحلات مطار هونغ كونغ بعد اعتصام المتظاهرين داخله [فيديو]

أعلن مطار هونغ كونغ إلغاء جميع الرحلات المغادرة والواصلة، الاثنين، بسبب تظاهرة جارية في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين فيها 5 آلاف شخص وفق الشرطة.

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سلطات المطار أكدت في بيان أنه "باستثناء الرحلات المغادرة التي انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها وتلك الواصلة التي هي في طريقها أصلًا إلى هونغ كونغ، ألغيت كل الرحلات لبقية هذا اليوم".

هذا قرار شديد الأهمية بالنسبة لمطار هونغ كونغ المعروف دوليًا بمدى فعاليته، وكان في عام 2018 ثامن مطارات العالم من حيث عدد الزيارات مع 74 مليون مسافر.

قاعة محطة المطار الرئيسية تشهد اعتصامًا منذ الجمعة.

آلاف المتظاهرين احتشدوا في المطار مرتدين اللون الأسود من أجل "استقبال" الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات في هونغ كونغ، مرددين أغانٍ وشعارات وموزعين منشورات بشأن التظاهرات المؤيدة للديموقراطية التي انطلقت منذ يونيو/حزيران.

آلاف المتظاهرين احتشدوا في المطار مرتدين اللون الأسود من أجل "استقبال" الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات في هونغ كونغ

شرطة هونغ كونغ أكدت أن عدد المتظاهرين في المطار يبلغ 5 آلاف شخص.

قال مسؤول في الشرطة للصحفيين: المعلومات التي وصلتني قبل القدوم إلى هنا تشير إلى وجود 5 آلاف متظاهر في مبنى محطة المسافرين في المطار.

جاء في بيان إدارة المطار: تعطلت العمليات في مطار هونغ كونغ الدولي بشكل كبير بسبب التجمعات العامة في المطار اليوم.

البيان: حركة المرور إلى المطار تشهد ازدحامًا شديدًا، ومواقفها الخاصة للسيارات ممتلئة. ننصح الناس بعدم القدوم إلى المطار.

كان قد تم إلغاء رحلات الطيران يوم الاثنين الماضي أيضًا، حيث شارك موظفو المطار في إضراب مناهض للحكومة، على مستوى المدينة.

المتظاهرون في مطار هونغ كونغ (رويترز)

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