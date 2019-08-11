وزير الداخلية اليمني: الإمارات تذبحنا في ظل صمت سعودي

كشف أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تفاصيل عملية استيلاء القوات الانفصالية المدعومة إماراتيا على قصر معاشيق بعدن.

وقال الميسري في كلمة مسجلة قبل مغادرة "عدن" بثت على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يقر بالهزيمة ولكنها لن تكون المعركة الأخيرة.

أبرز تصريحات الميسري:

السعودية صمتت على ما جرى لنا لمدة 4 أيام وشريكنا يذبحنا من الوريد للوريد.

400 عربة إماراتية شاركت في المعركة ونحن قاتلناهم بأسلحتنا البدائية.

نقر بالهزيمة ونبارك للإمارات بالانتصار علينا لكنها لن تكون المعركة الأخيرة.

صمت الرئاسة اليمنية على ما جرى في عدن كان مريبا ولم يكن موفقا.

الميسري في الرياض: