وزير الداخلية اليمني: الإمارات تذبحنا في ظل صمت سعودي

كشف أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تفاصيل عملية استيلاء القوات الانفصالية المدعومة إماراتيا على قصر معاشيق بعدن.
وقال الميسري في كلمة مسجلة قبل مغادرة "عدن" بثت على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يقر بالهزيمة ولكنها لن تكون المعركة الأخيرة.
أبرز تصريحات الميسري:
- السعودية صمتت على ما جرى لنا لمدة 4 أيام وشريكنا يذبحنا من الوريد للوريد.
- 400 عربة إماراتية شاركت في المعركة ونحن قاتلناهم بأسلحتنا البدائية.
- نقر بالهزيمة ونبارك للإمارات بالانتصار علينا لكنها لن تكون المعركة الأخيرة.
- صمت الرئاسة اليمنية على ما جرى في عدن كان مريبا ولم يكن موفقا.
الميسري في الرياض:
- مسؤولون حكوميون قالوا إن الانفصاليين استولوا على منزل وزير الداخلية أحمد الميسري بعد أن تم إجلاؤه من مقر إقامته بمساعدة قوات التحالف.
- الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يقيم في العاصمة السعودية الرياض.
- مصدر حكومي يمني أكد وصول الميسري، ومعه وزير النقل صالح الجبواني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة إلى العاصمة السعودية الرياض مساء السبت.
- المصدر أكد أن الوزيرين وقائد المنطقة العسكرية وصلوا إلى الرياض على متن طائرة سعودية أقلتهم من عدن.
- فرضت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات سيطرتها على قصر المعاشيق، مقر الحكومة، السبت، بعد مغادرة مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين موالين لها على متن عربات مدرعة سعودية.
- سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا، السبت، على كامل عدن وأبعدت الحكومة الشرعية من مؤسسات الدولة.
- وتأتي سيطرة قوات الحزام على عدن بعد أيام من إعلان الإمارات انسحاب قواتها من اليمن وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من أبو ظبي لإخلاء مسؤوليتها عن "تحرك مرتقب ومخطط له ضد حكومة هادي".