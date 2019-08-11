هنية يحذر إسرائيل من المساس بالأقصى أو تغيير هويته

حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الأحد، إسرائيل، من تنفيذ أي خطوة من شأنها أن تمس بالمسجد الأقصى، أو تُغيّر من هويته الإسلامية.

أبرز تصريحات إسماعيل هنية:

نحذّر من أي خطوة من شأنها المساس بالمسجد وأهله أو محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني.

ما يجري في المسجد الأقصى، بمثابة الكاشف لـ"حقيقة البعد الديني للصراع مع إسرائيل".

ندعو للعودة إلى أصل العلاقة مع الاحتلال والتخلي عن أوهام التسوية والتعاون الأمني وضرورة سحب الاعتراف بالكيان عبر تصحيح البوصلة ووقف كل أشكال التطبيع مع العدو وإحياء المقاومة.

ندعو الأمة العربية، والشعب الفلسطيني، إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية تجاه ما يجري في القدس والمسجد الأقصى، ودعم صمود المرابطين هناك.

شرطة الاحتلال تهاجم المصلين

الشرطة الإسرائيلية اعتدت اليوم الأحد بقنابل الصوت والغاز على المصلين في ساحة المسجد الأقصى بالقدس، حيث تجمع عشرات آلاف المسلمين للصلاة في أول أيام عيد الأضحى.

خدمة الإسعاف الفلسطينية: ما لا يقل عن 14 فلسطينيا نقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

اقتحام الأقصى