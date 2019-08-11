ليبيا.. جلسة لمجلس الأمن عقب مقتل 3 موظفين أمميين في بنغازي

قالت الأمم المتحدة إن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، السبت، ما أدى لمقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، بينهم امرأة، وإصابة آخرين.

وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في ليبيا، بناء على دعوة من فرنسا وروسيا، إثر مقتل الموظفين الأمميين.

تفجير بنغازي

الهجوم جاء بينما تحاول الأمم المتحدة التوسط في هدنة بالعاصمة طرابلس، حيث شنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجومًا مباغتًا في أبريل/نيسان الماضي، فضلا عن الفوضى التي تعم ليبيا منذ إسقاط معمر القذافي في 2011.

السيارة الملغومة انفجرت خارج مجمع "أركان مول" التجاري الذي يقع قرب مكتب البعثة الأممية للدعم في ليبيا ببنغازي.

بيان من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في #ليبيا حول حادث التفجير في #بنغازي: https://t.co/gZ5WceTgEU pic.twitter.com/OfDZKmDj74 — UNSMIL (@UNSMILibya) August 10, 2019

الأمم المتحدة أكدت مقتل الموظفين في التفجير الذي وقع بمنطقة الهواري، ودان الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش الهجوم.

بينتو كيتا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في أفريقيا، قالت إن "الأمم المتحدة لا تعتزم إجلاء (موظفيها) من ليبيا"، ووصفت التفجير بأنه رهيب.

بينتو كيتا: التفجير وقع في منطقة يُفترض أنها تخضع لسيطرة أمنية كاملة لقوات حفتر.

الأمم المتحدة لم تذكر مزيدًا من التفاصيل، لكنها قالت إن بعض الضحايا كانوا من أفرادها العاملين في بنغازي، حيث تعزز بعثتها في ليبيا وجودها في الآونة الأخيرة.

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وصف تفجير بنغازي بأنه تفجير "جبان" يذكر الليبيين بحاجتهم الملحة لوقف الاقتتال فيما بينهم، وأضاف أن التفجير لن يثنيهم عن السعي لتحقيق السلام في ليبيا.

صور متداولة بمنصات التواصل الاجتماعي أظهرت، سيارات محترقة وزجاجًا متكسرًا جراء التفجير.

#عاااااااجل

انباء عن انفجار سيارة مفخخة فالهواري بالقرب من مول الاركان ومصرف التجارة والتنمية #بنغازي pic.twitter.com/dJA6qmQGo4 — انس (@yDCdiYqq2Lj1Ej0) August 10, 2019

خلفيات

الانفجار الذي وقع في منطقة الهواري ليس الأول من نوعه، حيث انفجرت قبل أقل من شهر سيارة مفخخة في مقبرة بالتزامن مع جنازة اللواء خليفة المسماري، وهو قائد سابق في القوات الخاصة الليبية، ما أسفر عن مقتل أربعة -بينهم عسكريون- وإصابة نحو ثلاثين آخرين.

الانفجار الأخير يأتي ضمن خروق أمنية شهدتها المدينة، شملت خطف النائبة عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة من قبل مسلحين من إحدى المجموعات التابعة لقوات حفتر.

بالتزامن مع توقيت الانفجار تقريبًا، أعلن حفتر وقف العمليات العسكرية لمدة 48 ساعة أثناء عطلة عيد الأضحى التي بدأت، السبت، حسب بيان صادر عن قواته في بنغازي.

كانت حكومة الوفاق في طرابلس قد أعلنت، الجمعة، قبولها لاقتراح من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار أثناء عطلة العيد.

لم يتضح ما إذا كان القتال سيتوقف فعليا بعد أربعة أشهر من المعارك التي شردت ما يربو على 105 آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

حكومة طرابلس قالت إن بعثة الأمم المتحدة ستكون مسؤولة عن مراقبة أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.

من غير الواضح ما إذا كانت بعثة الأمم المتحدة لديها القدرة على مراقبة الهدنة لأنها نقلت معظم موظفيها لأسباب أمنية، وفق محللين.

https://twitter.com/t_798113/status/1160169658303098880?ref_src=twsrc%5Etfw