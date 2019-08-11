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قوات النظام السوري تسيطر على بلدة بريف إدلب

"الهبيط" تمثل البوابة المؤدية إلى ريف إدلب الجنوبي وإلى الطريق السريع الرئيسي بين دمشق وحلب وإلى مدينة خان شيخون
"الهبيط" تمثل البوابة المؤدية إلى ريف إدلب الجنوبي وإلى الطريق السريع الرئيسي بين دمشق وحلب وإلى مدينة خان شيخون
11/8/2019

قالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة للجزيرة إن قوات النظام سيطرت على بلدة "الهبيط"، وقرية "مغر الحمام" بريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع قوات المعارضة. 

التفاصيل:
  • المصادر: قوات المعارضة ألحقت خسائر كبيرة بقوات النظام خلال تلك المعارك.
  • وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني: الجيش السوري انتزع السيطرة على بلدة ذات أهمية استراتيجية في إدلب آخر معاقل المعارضة المسلحة في البلاد.
  • وحدة الإعلام لحزب الله: البلدة تمثل البوابة المؤدية إلى ريف إدلب الجنوبي وإلى الطريق السريع الرئيسي بين دمشق وحلب وإلى مدينة خان شيخون.
  • المرصد السوري لحقوق الإنسان: انتزاع السيطرة على بلدة الهبيط يمثل أهم تقدم للجيش في محافظة إدلب منذ بداية هجومه قبل ثلاثة أشهر.
  • المرصد: المعارك أمس السبت أسفرت عن مقتل ما يربو على 100 مقاتل من الجانبين حينما أطلق الجيش وحلفاؤه نحو 2000 ضربة باستخدام سلاح الجو والمدفعية لاستهداف مقاتلي المعارضة المتحصنين في شمال غرب سوريا.
قصف على آخر معاقل المعارضة:     
  • تتعرض محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة منذ نهاية أبريل/ نيسان، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية.
  • يتزامن القصف مع معارك عنيفة تركزت خلال الأسابيع الماضية في ريف حماة الشمالي الملاصق لجنوب إدلب.
  • جاءت هذه السيطرة بعد تنفيذ قوات النظام وروسيا عشرات الغارات الجوية، تزامناً مع قصف بري وبالبراميل المتفجرة من قوات النظام، طال خصوصاً ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.
  • تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من المحافظة، وتتواجد فيها فصائل اسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.  
منطقة خفض التصعيد  
  • منطقة إدلب مشمولة باتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي في سبتمبر/ أيلول 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. 
  • يقضي الاتفاق بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية. إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه.
  • نجح الاتفاق في ارساء هدوء نسبي، قبل أن تبدأ دمشق تصعيدها منذ نهاية أبريل/ نيسان وانضمت اليها روسيا لاحقاً. 
  • تشهد سوريا صراعا دامياً تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
المصدر : وكالات
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