عيد الأضحى: قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا في غزة وتصيب العشرات بالقدس
11/8/2019
استشهد شاب فلسطيني، صباح الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي في شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة، حسبما أعلن الاحتلال.
مهاجمة المصلين في الأقصى:
في القدس، هاجمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بعد صلاة عيد الأضحى، ما أسفر عن إصابة 14 منهم على الأقل.
فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قال إن إصابات وقعت في صفوف المصلين عرف من بينهم رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب.
الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن الإصابات كانت بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.
وصف الهلال الأحمر الإصابات بالمتوسطة جراء اعتداء بالضرب كسور وجروح.
أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد "جامعة" في رحاب المسجد الأقصى تلبية لدعوات التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم، وشهد محيط المسجد الأقصى توترات أثناء الليل جوبهت بتكبيرات المسلمين.
دعا الحراك الشبابي الشعبي في القدس، إلى جعل يوم عيد الأضحى يوم رباط في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين عزمهم أن يكون يوم العيد يوم "خرابهم"، في إشارة إلى المستوطنين الداعين لاقتحام المسجد.
احتشد آلاف الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى في ساعة مبكرة صباح يوم العيد تحسبًا لاقتحام المستوطنين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال ساحات المسجد واعتدت على المصلين عقب صلاة العيد، ما أدى لوقوع إصابات واختناقات.