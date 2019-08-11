ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة وينحرون الهدي

مع شروق شمس أول أيام عيد الأضحى المبارك، بدأ ضيوف الرحمن التوجه من مزدلفة إلى منى، حيث يؤدون فيها شعائر عدة كرمي الجمرات والنحر وطواف الحج "الإفاضة".

جمرة العقبة الكبرى

بعد أداء صلاة فجر العاشر من ذي الحجة، الذي يسمى أيضًا "يوم النحر"، غادر الحجاج مزدلفة بعد أن قضوا فيها الليل وجمعوا من أرضها عددًا من الحصوات، متوجهين إلى مشعر منى، حيث يرمون سبع جمرات "جمرة العقبة الكبرى"، والتكبير مع رمي كل حصاة.

شارك أكثر من مليوني حاج، في رمي جمرة العقبة الكبرى في منى رمزًا لرفض غواية الشيطان، في آخر شعيرة من شعائر الحج.

هذه الجمرة ليست مقرًا للشيطان، كما يعتقد بعض الناس، إنما رمي الجمرات هو أمر تعبدي محض.

العلماء يؤكدون أن حجم الحصاة لا يزيد على حبة البندق، كما لا يجوز الرمي بأي شيء آخر كالأحذية مثلا، وينهى العلماء عن السب أثناء رمي الجمرات.

نحر الهدي

بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة الكبرى، يأتي ثاني أعمال الحج الأكبر وهو نحر الهدي ثم يحلق الحاج شعر رأسه أو يقصره. والحلق للرجال أفضل.

نحر الهدي أو الأضاحي، فرض على من حج قارنًا بالعمرة أو متمتعًا بها إلى الحج، وسُنة لمن حج مفردًا.

الأضحية ترمز إلى مستوى عال من الإيمان، إذ تشير إلى استعداد النبي إبراهيم عليه السلام للتضحية بابنه إسماعيل وذبحه تلبية لأمر رباني شكّل اختبارًا لدرجة إيمانه، ثم استبداله في اللحظة الأخيرة بكبش يذبح بديلًا عنه بعد نجاح إبراهيم في الاختبار.

مع انتهاء الحجاج من رمي الجمرات، ونحر الهدي والحلق؛ يصبحون في حل أصغر "أول"، حيث يخلع الحجاج ملابس إحرامهم، ويجوز لهم كل ما يحرم على الحاج إلا معاشرة النساء.

طواف الإفاضة

ينتقل الحجاج في اليوم نفسه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة، الذي يعرف بطواف الحج أيضًا، وهو ركن من أركان الحج، ثم يتبعه الحاج بالسعي بين الصفا والمروة لمن لم يسع بينهما عند طواف القدوم إلى مكة في بداية شعائر الحج.

مع انتهاء شعائر الطواف والسعي يصبح الحاج في تحلله الأكبر، ويجوز له كل ما كان محرمًا على الحاج.

أيام التشريق