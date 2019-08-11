شاهد: لحظة اعتقال مُسلح مُشتبه به من داخل مسجد في النرويج

ألقت الشرطة النرويجية القبض على مُسلح مُشتبه به داخل أحد المساجد، أمس السبت، بعدما أصاب أحد الأشخاص ثم تمكن المصلون من الإمساك به.

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أظهرت لقطات مُصورة التقطها أحد الشهود وصول عدد من أفراد الشرطة المسلحة إلى موقع الحادث ودخولهم إلى مركز النور الإسلامي في بيروم قرب العاصمة أوسلو.

خرج أفراد الشرطة من المسجد بعد فترة وجيزة مُمسكين بأحد الأشخاص.

قالت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء السبت إن الرجل الذي يشتبه بإطلاقه النار داخل المسجد ربما يكون قد قتل إحدى قريباته قبل شنه هذا الهجوم. وأضافت أنه جرى العثور على شابة ميتة في عنوان المشتبه به ويشتبه بأن هذا الرجل هو من قتلها.

قالت الشرطة إن رجلا مُسنا أُصيب بجروح طفيفة في الهجوم ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت جروحه نجمت عن إصابته بالرصاص أو نجمت عن محاولة السيطرة على المسلح.

عمل إرهابي محتمل

الشرطة قالت، الأحد، إن واقعة إطلاق النار بمسجد في النرويج أمس سيتم التحقيق فيها كعمل إرهابي محتمل.

دعت رئيسة وزراء النرويج إلى محاربة المواقف العدائية ضد المسلمين.

قال رون شولد مساعد رئيس الشرطة في مؤتمر صحفي إن المشتبه به في واقعة إطلاق النار في مركز النور الإسلامي قرب العاصمة، وهو شاب أبيض كان يحمل عدة أسلحة نارية، عبر عن آراء يمينية متطرفة مناهضة للمهاجرين على الإنترنت.

أضاف "نحقق في هذا كمحاولة لتنفيذ عمل إرهابي".

ألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعد الهجوم والذي أطلق خلاله النار دون أن يصيب أحدا بأذى بعد أن تغلب عليه مصلون قبل وصول الشرطة.

قال شولد "أظهر هؤلاء الناس شجاعة عظيمة".

قال المتحدث باسم المسجد وحيد أحمد إن ثلاثة أشخاص فقط كانوا في المسجد وقت الهجوم وكانوا يساعدون في الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى.

قالت الشرطة في وقت سابق إن المهاجم مشتبه به أيضا في جريمة قتل لأحد أفراد أسرته وهي امرأة عثر على جثتها في منزله.

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