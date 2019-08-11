الإمارات ذبحت الشرعية: آخر تطورات انقلاب عدن

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التقى في مكة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك.

وقالت الوكالة إن اللقاء استعرض العلاقات بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

يأتي اللقاء غداة سيطرة القوات الموالية للإمارات على مدينة عدن، جنوبي اليمن.

الملك سلمان (يمين) استقبل الرئيس اليمني بعد الانقلاب الإماراتي في عدن

الإمارات ذبحت الشرعية:

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري قال إن السعوديـة صمتت علـى ما جرى لقوات الحكومة الشرعية في عدن لأربعة أيام، وإن من وصفه بشريك الحكومة ذبحها من الوريد إلى الوريد.

في كلمة مسجلة قبل ترحيله من عدن إلى الرياض، قال الميسري إن صمت الرئاسة اليمنية على ما جرى في عدن كان مريبا وغير موفـق.

قال وزير الداخلية اليمني إن 400 عربة إماراتية قادها من وصفهم بالمرتزقة شـاركت في المعركة ضد الشرعية في عدن، مشيرا إلى أن قوات الشرعية قـاتلتهم بـأسلحتها البدائية.

أقر الميسري بهزيمة القوات الحكومية في عدن وبارك للإمارات ما وصفه بنصرها المبين هناك، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لن تكون المعركة الأخيرة.

الميسري: "نحن نقر بالهزيمة ونبارك للأشقاء في الإمارات النصر المبين ولكن هذه لن تكون المعركة الأخيرة".

برلماني يمني لقيادة التحالف: ذبحتم الشرعية:

نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبد العزيز جباري، قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بـ "ذبح الشرعية من الوريد إلى الوريد".

قال جباري في تغريدة له على تويتر مخاطباً قيادة التحالف العربي: "لم يفعل الحوثي بالشرعية مثلما فعلتم بها"، متسائلاً بسخرية: "عن أية شرعية تتحدثون؟".

وجه المسؤول اليمني حديثه إلى قيادة التحالف السعودي الإماراتي بالقول: "أصبح حديثكم عن دعم الشرعية في اليمن يثير السخرية ويدعو للضحك والبكاء في آن معاً".

وجاء حديث جباري بعد ساعات قليلة جداً من تصريح للمتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، دعا فيها باسم قيادة التحالف، كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، وتوعد باستخدام القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.

نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبد العزيز جباري

قصف مواقع "الانتقالي الجنوبي" في عدن:

التحالف السعودي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن الأحد، استهدافه لمواقع تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في محافظة عدن (جنوب غرب).

قال التحالف، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إنه تم "استهداف أحد المناطق التي تشكل تهديداً مباشراً على أحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية".

أضاف "ستكون هذه العملية الأولى وسيليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف".

طالب التحالف المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني (المدعومة إماراتيا) بالانسحاب الفوري من المواقع التي سيطرا عليها.

تابع "الفرصة لا تزال سانحة للمجلس الانتقالي بالانسحاب الفوري".

ذكرت مصادر إعلامية متطابقة في محافظة عدن، إن مقاتلات تابعة للتحالف العربي نفذت هجمات في عدن، دون أن يتبين على الفور المواقع التي استهدفها الطيران.

وفي وقت متأخر مساء أمس السبت، دعا التحالف العربي، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات والحزام الأمني، إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها.

وطالب التحالف العربي، في بيان، بوقف فوري لإطلاق النار في عدن، اعتبارا من منتصف ليل السبت/الأحد، مؤكدا استخدام القوة العسكرية ضد من يخالف ذلك.

قوات الانتقالي الجنوبي بدأت الانسحاب:

التحالف السعودي الإماراتي لدعم الشرعية في اليمن، قال الأحد، إن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) بدأت بالانسحاب من مواقعها.

نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول في التحالف لم تكشف عن اسمه، قوله إن "قوات الانتقالي بدأت في الانسحاب من بعض المواقع المسيطرة عليها".

أضاف المصدر، أن "رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أبلغ قيادة التحالف في عدن، قبوله بكافة المطالب".

تابع المصدر: "نرحب بخطوات المجلس الانتقالي، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع المسيطرة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السعودية شن غارات على مواقع قالت إنها تهدد القوات الحكومية في عدن.

والسبت، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة الشرعية.

الخارجية اليمنية حملت الإمارات مسؤولية الانقلاب:

الخارجية اليمنية حمّلت في بيان باسم الجمهورية اليمنية، دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن.

طالبت الخارجية اليمنية دولة الإمارات بوقف دعمها المادي والعسكري لما سمته المجاميع المتمردة على الدولة.

دعوة للحوار:

الخارجية السعودية وجهت الدعوة للحكومة اليمنية، وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن، إلى عقد اجتماع عاجل في السعودية، لمناقشة الخلافات ووقف ما سمتها الفتنة وتوحيد الصف.

هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أكد الثبات وعدم التفاوض تحت وطأة التهديد على حد وصفه، لكنه أكد الالتزام بشرعية هادي والوقوف إلى جانب التحالف.

المتمرد هاني بن بريك مخاطبا السعودية: "لا تهددونا بضرب الطائرات، الحوثي صمد خمس سنوات. pic.twitter.com/DUp3LpPizZ — ياسر الحسني | Yaser Alhasani (@YaserAlhasani) August 11, 2019

قالت مصادر للجزيرة إن أعمال نهب طالت أسلحة المعسكرات والألوية التابعة للحكومة اليمنية في عدن.

قتلى وجرحى في معارك عدن:

الأمم المتحدة قالت في بيان لها إن 40 مدينا قتلوا وأصيب 262 آخرون جراء الاشتباكات في عدن منذ الثامن من أغسطس الحالي.

وجهت وزارة الصحة اليمنية نداءً لتمكين الطواقم الطبية من الوصول إلى المناطق والأحياء لإسعاف المصابين وإخراج جثث القتلى من عدن.

كانت مئات الأسر قد نزحت من المحافظة بسبب الاشتباكات العنيفة التي دارت بين قوات الحكومة الشرعية وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً.

مئات الأسر تناثرت في المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة، وطوابير سيارات في طريقها إلى منطقة التربة بمحافظة تعز، وسط معاناة كبيرة في طرق وعرة مكتظة منذ مساء الجمعة.

تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء تصاعد المواجهات في مدينة عدن، دفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للحديث عن هذه المأساة.

النزوح بعد المعارك جاء أيضا بسبب أزمة المياه، التي اجتاحت أجزاءً كبيرة من مدينة عدن، رغم المناشدات الرسمية بالعمل سريعا على توفيرها، والدعوة إلى العمل على عودة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى ضمان حماية المدنيين، وعدم تعريضهم للخطر، وإتاحة الفرصة أمام من أراد النزوح إلى مناطق أكثر أمنا.

ذكرت تقارير رسمية أن عدم قدرة الطواقم الطبية على الوصول إلى المناطق المتضررة، بسبب الاشتباكات وتقييد الحركة وعدم وجود طرق آمنة، أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية للسكان.

الحكومة اليمنية الشرعية، كانت طالبت بتجنيب الأحياء السكنية القصف العشوائي وعدم استخدام المواطنين كمتاريس لعمليات مسلحة.

مدينة أشباح:

شوارع مدينة عدن جنوبي اليمن بدت شبه خالية مع أول أيام عيد الأضحى، بعد ما شهدته المدينة من مواجهات عنيفة بين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة اليمنية خلال الأيام الماضية.

على الرغم من توقف المواجهات منذ مساء أمس بعد سيطرة قوات الحزام الأمني (المدعوم إماراتيا) على المدينة، لم تعد الحياة بعد إلى طبيعتها.

ظهر الأهالي في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور في المدينة، خاصة بعد رفض قادة المجلس الانتقالي الجنوبي دعوة التحالف السعودي الاماراتي إلى الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها في الأيام الماضية.

عدن صارت مدينة أشباح بعد المعارك التي سيطر فيها المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي على المدينة (رويترز)