واشنطن بوست: تنظيم الدولة لم ينهزم

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يجب ألا تتسرع بإعلان النصر على تنظيم الدولة وسط تقارير عن عودة التنظيم لترتيب صفوفه وتعزيز قدراته من جديد.

أبرز ما جاء في افتتاحية الصحيفة:

من بين أفكار الرئيس ترمب الخيالية إعلانه الشهر الماضي النصر على تنظيم الدولة.

ترمب قال: لقد قمنا بعمل رائع. انتصرنا بنسبة 100٪ على الخلافة. وننسحب سريعًا من سوريا.

ترمب: سنخرج من هناك قريبا جدًا، وندعهم يعالجون مشاكلهم الخاصة. يمكن لسوريا معالجة مشاكلها الخاصة، مع إيران، وروسيا، والعراق، وتركيا. نحن على بعد سبعة آلاف ميل.

إعلان ترمب المفاجئ في ديسمبر/كانون أول، عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا أحدث فوضى، وأدى إلى استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس.

نتائج تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية غلين فاين، الذي صدر مؤخرًا للكونغرس حول الحملة العسكرية الأمريكية ضد تنظيم الدولة، تشير إلى أنه رغم أن التنظيم خسر الأراضي التي كان يسيطر عليها فإنه "عاود الصعود من جديد في سوريا" خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران "وعزز قدراته المسلحة في العراق".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)