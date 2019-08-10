ليبيا: حكومة الوفاق تقبل هدنة إنسانية خلال عيد الأضحى

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا، قبول مقترح بعثة الأمم المتحدة بإرساء هدنة إنسانية خلال عيد الأضحى.
ويشهد محيط العاصمة الليبية طرابلس معارك بين قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ أبريل/ نيسان الماضي.
وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها في سقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين مئة ألف شخص، حسب وكالات الأمم المتحدة.
أسباب القبول بالهدنة
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان إن قبوله للهدنة الإنسانية جاء انطلاقا من عدة أسباب، هي:
- تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى.
- الحرص على تخفيف معاناة المواطنين.
- تمكين فرق الصيانة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ومن بينها أبراج وخطوط الكهرباء.
- استجابة لمطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ضوابط الهدنة
حدد بيان المجلس عدة ضوابط لإقرار الهدنة، هي:
- تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباك بحيث تتوقف تماماً الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية.
- حظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها.
- عدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية Hرتال أو القيام بأي تحشيد.
- تتولى البعثة الأممية للدعم في ليبيا ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.
دعوة الهدنة
هجوم حفتر
- لم تتمكن قوات حفتر من إحراز أي تقدم كبير صوب العاصمة طرابلس حيث تواجه مقاومة شرسة من القوات الموالية لحكومة الوفاق، إلى جانب استعادة الأخيرة مدينة غريان الاستراتيجية قبل أكثر من شهر التي كانت غرفة عمليات رئيسية لقوات حفتر غرب ليبيا.
- تواصل قوات حفتر منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة.