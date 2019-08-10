لحظة بلحظة: آخر تطورات انقلاب عدن المدعوم إماراتيا

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، السبت، أنها سيطرت على القصر الرئاسي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد أربعة أيام من القتال.

في حين قالت الحكومة اليمنية إن الانفصاليين الجنوبيين نفذوا انقلابا على الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت مصادر ميدانية للجزيرة إن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا حققت تقدما ميدانيا في أحياء ومناطق من محافظة عدن جنوبي اليمن بعد معارك مع قوات الحكومة.

وأضافت المصادر أن أفراد معسكر بدر التابع للحكومة الشرعية في مديرية خور مكسر، انسحبوا بعد هجوم كبير شنه مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

كما انسحبت قوات اللواء الثالث حماية رئاسية التابع للحكومة الشرعية من معسكرها في جبل حديد.

وأشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات عنيفة في محيط قصر معاشيق الرئاسي بعد تقدم أحرزه مسلحو الحزام الأمني. وقالت مصادر للجزيرة إن مدرعات سعودية شوهدت وهي تغادر منطقة معاشيق حيث القصر الرئاسي في كريتر بعدن. وقد وجهت وزارة الصحة نداء لتمكين طواقمها الطبية من الوصول إلى الجرحى والقتلى في عدن.

آخر التطورات

الخارجية اليمنية: الجمهورية اليمنية تحمّل المجلس الانتقالي والإمارات تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن.

الخارجية اليمنية: الجمهورية اليمنية تطلب من الإمارات وقف دعمها المادي والعسكري للمجاميع المتمردة على الدولة.

الخارجية اليمنية: انقلاب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على الشرعية يخالف الهدف الرئيسي للتحالف.

وزير الإعلام اليمني: انقلاب عدن يهدد أمن واستقرار اليمن وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بواجباته.

التحالف السعودي الإماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن، ويؤكد أنه سيستخدم القوة ضد كل من يخالف ذلك.

قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي للجزيرة: نسيطر الآن على كل شبر في عدن.

مسؤول في قوات الحزام الأمني لوكالة فرانس برس: تسلمنا قصر المعاشيق من القوات الرئاسية من دون مواجهات.

مصدر عسكري: قوات الحزام الأمني فرضت سيطرتها على قصر المعاشيق، بعد مغادرة مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين موالين للحكومة على متن عربات مدرعة سعودية.

مصدر موال لقوات الحزام الأمني للأناضول: قوات الحزام تسلمت المواقع الحيوية والقصر، وبذلك تكون قد سيطرت على مدينة عدن بالكامل.

المصدر: القوات التي التزمت الحياد مثل قوات المنطقة العسكرية الرابعة وقوات الدفاع الساحلي، أعلنت ولاءها للانتقالي الجنوبي.

مصادر ميدانية للجزيرة: قوات الحزام الأمني تنفذ حملات مداهمة واعتقالات في مديرية البريقة بعدن.

رئيس المجلس السياسي للحوثيين: ما يحدث في عدن يؤكد أننا اتخذنا الخيار الصحيح منذ اللحظة الأولى.

أفراد من قوات الحزام الأمني يقفون فوق دبابة خلال اشتباكات مع القوات الحكومية في عدن

رئيس المجلس السياسي للحوثيين: الأحداث تدل على حاجتنا لإجراء مصالحة وحوار بعيدا عن أية وصاية أجنبية.

23 قتيلا حصيلة المعارك الجارية في عدن بينهم 11 مدنيا منهم طفلة.

قال وزير الدولة في الحكومة اليمنية عبد الغني جميل إن ما يجري في عدن وقبله في صنعاء كان بدعم وتمويل من الإمارات، وأضاف أن السيناريو المدعوم إماراتيا طبق بحذافيره شمالا وجنوبا بمزاعم طرد تنظيم الدولة الإسلامية وحزب الإصلاح.

توقف القتال في المدينة وعادت الحياة إلى بعض الأحياء والمناطق، إذ فُتحت المحال التجارية وعاد الناس للتسوق استعداداً لاستقبال عيد الأضحى.

استأنفت السلطات المحلية ضح المياه الصالحة للشرب إلى المنازل، عقب انقطاعها مع تفجر المعارك يوم الأربعاء الماضي.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: الشعب اليمني لن ينسى الظلم والجور وكل المؤامرات والدسائس التي حيكت وتحاك له.

وكانت قوات الحزام الأمني قد سيطرت فجر اليوم السبت على معسكر اللواء الرابع الرئاسي في مديرية دار سعد شمال عدن، بعد معارك عنيفة مع قواته.

انقلاب

في تصريح مقتضب لنائب وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، نشره حساب الوزارة على تويتر، السبت، قال فيه إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا نفذ انقلابا على الحكومة الشرعية في "عدن".

الحضرمي قال "ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".

نقل الحساب الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية على تويتر عن الحضرمي قوله إن ما يجري في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية ​التي جاء التحالف إلى اليمن بهدف استعادتها ودعمها، بعد انقلاب الحوثي عام 2014.

ختم الحضرمي تعليقه بالقول "لا شرعية بدون الشرعية".

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