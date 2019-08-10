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سياسة|مصر

غضب في مصر بعد ظهور ثلاث وزيرات في حفل جينيفر لوبيز

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، نشرت الصورة
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، نشرت الصورة
10/8/2019

أثار ظهور ثلاث وزيرات مصريات في حفل للمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز في مدينة العلمين شمالي مصر، غضبا وجدلا واسعا بين المصريين، إذ جاء الحفل بعد أيام قليلة من فاجعة معهد الأورام.

وأُقيم الحفل الأول للمطربة الأمريكية في مصر، على الرغم من دعوات جهات عربية ومصرية لإلغائه، بسبب إحيائها حفلًا في "إسرائيل" مؤخرًا.

التفاصيل
  • خلال حفل مدينة العلمين التابعة لمحافظة مرسى مطروح الساحلية، نشرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، صورة في حسابها على إنستغرام، تجمعها مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد.

https://twitter.com/muh2mmed2hmed/status/1160136506188734464?ref_src=twsrc%5Etfw

  • في الصورة ظهرت الوزيرات مبتهجات وهن يرتدين الملابس الصيفية البيضاء.
  • الصورة تسببت في كثير من الجدل وأثارت مشاعر الغضب لدى المصريين، خاصة والحفل يأتي بعد أيام من تفجير معهد الأورام وسط القاهرة.
  • مصر تشهد حالة من الحزن بعد حادث معهد الأورام والذي أودى بحياة 20 شخصًا، بالإضافة لعشرات الجرحى.

  • إلى جانب الوزيرات، شهد الحفل إقبالا من محبي الفنانة الأمريكية بينهم ممثلون وفنانون مصريون.
  • مشاركة الوزيرات لم تكن محط الانتقاد الوحيد، بل انتقد المصريون لباس الفنانة المثير وأسعار التذاكر.
  • وصلت قيمة تذكرة الحفل في الساحل الشمالي 5 آلاف جنيه مصري (304 دولار).

https://twitter.com/Mr_Tamer_tt/status/1160010676032671745?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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