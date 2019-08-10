غضب في مصر بعد ظهور ثلاث وزيرات في حفل جينيفر لوبيز

أثار ظهور ثلاث وزيرات مصريات في حفل للمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز في مدينة العلمين شمالي مصر، غضبا وجدلا واسعا بين المصريين، إذ جاء الحفل بعد أيام قليلة من فاجعة معهد الأورام.

وأُقيم الحفل الأول للمطربة الأمريكية في مصر، على الرغم من دعوات جهات عربية ومصرية لإلغائه، بسبب إحيائها حفلًا في "إسرائيل" مؤخرًا.

التفاصيل

خلال حفل مدينة العلمين التابعة لمحافظة مرسى مطروح الساحلية، نشرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، صورة في حسابها على إنستغرام، تجمعها مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد.

https://twitter.com/muh2mmed2hmed/status/1160136506188734464?ref_src=twsrc%5Etfw

في الصورة ظهرت الوزيرات مبتهجات وهن يرتدين الملابس الصيفية البيضاء.

الصورة تسببت في كثير من الجدل وأثارت مشاعر الغضب لدى المصريين، خاصة والحفل يأتي بعد أيام من تفجير معهد الأورام وسط القاهرة.

مصر تشهد حالة من الحزن بعد حادث معهد الأورام والذي أودى بحياة 20 شخصًا، بالإضافة لعشرات الجرحى.

صور | لحضور نخبة من الفنانين في حفلة #جنيفر_لوبيز بقرية طلال بالعلمين . pic.twitter.com/1NC5PrvKBw — مصر العربية (@masralarabia) August 9, 2019

إلى جانب الوزيرات، شهد الحفل إقبالا من محبي الفنانة الأمريكية بينهم ممثلون وفنانون مصريون.

مشاركة الوزيرات لم تكن محط الانتقاد الوحيد، بل انتقد المصريون لباس الفنانة المثير وأسعار التذاكر.

وصلت قيمة تذكرة الحفل في الساحل الشمالي 5 آلاف جنيه مصري (304 دولار).

أيام حكم فاروق كتب احمد حسين غاضبا: في قصر الزعفران ديوك رومي وصدور عارية وفي الحقول جوعى وحفاة.

اليوم رقص وغناء في الساحل الشمالي مع جينفر لوبيز وفي غيره حزن لا يزال مقيما ومقبضا على ضحايا تفحير معهد الأورام.

مصر ينقطع بعضها عن كلها بشكل أسرع مما يتصور اي عاقل حصيف. — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) August 10, 2019

وزيرات يفتقدن الحس السياسى … وابسط قواعد الانسانية … واللى عنده دم احسن من اللى عنده عزبة … صورة من حفل جينفر لوبيز pic.twitter.com/ziDyaOldzx — Mohamed Abdel Latif (@m_abdelatef) August 10, 2019

https://twitter.com/Mr_Tamer_tt/status/1160010676032671745?ref_src=twsrc%5Etfw