غضب في مصر بعد ظهور ثلاث وزيرات في حفل جينيفر لوبيز

أثار ظهور ثلاث وزيرات مصريات في حفل للمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز في مدينة العلمين شمالي مصر، غضبا وجدلا واسعا بين المصريين، إذ جاء الحفل بعد أيام قليلة من فاجعة معهد الأورام.
وأُقيم الحفل الأول للمطربة الأمريكية في مصر، على الرغم من دعوات جهات عربية ومصرية لإلغائه، بسبب إحيائها حفلًا في "إسرائيل" مؤخرًا.
https://twitter.com/muh2mmed2hmed/status/1160136506188734464?ref_src=twsrc%5Etfw
صور | لحضور نخبة من الفنانين في حفلة #جنيفر_لوبيز بقرية طلال بالعلمين . pic.twitter.com/1NC5PrvKBw
— مصر العربية (@masralarabia) August 9, 2019
أيام حكم فاروق كتب احمد حسين غاضبا: في قصر الزعفران ديوك رومي وصدور عارية وفي الحقول جوعى وحفاة.
اليوم رقص وغناء في الساحل الشمالي مع جينفر لوبيز وفي غيره حزن لا يزال مقيما ومقبضا على ضحايا تفحير معهد الأورام.
مصر ينقطع بعضها عن كلها بشكل أسرع مما يتصور اي عاقل حصيف.
— عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) August 10, 2019
وزيرات يفتقدن الحس السياسى … وابسط قواعد الانسانية … واللى عنده دم احسن من اللى عنده عزبة … صورة من حفل جينفر لوبيز pic.twitter.com/ziDyaOldzx
— Mohamed Abdel Latif (@m_abdelatef) August 10, 2019
https://twitter.com/Mr_Tamer_tt/status/1160010676032671745?ref_src=twsrc%5Etfw