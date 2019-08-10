شاهد: أمطار رعدية على المشاعر المقدسة في يوم عرفة

هطلت، عصر السبت، أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة، شملت منى وعرفات ومزدلفة، ارتوت على إثرها الأرض ومازالت الأمطار مستمرة.

أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة

الأمطار هطلت بغزارة على حجاج بيت الله الحرام، أثناء تأديتهم ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات.

تدفق ضيوف الرحمن، صباح اليوم، إلى صعيد جبل عرفات الذي يبعد 12 كيلومترا من مكة، ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم ينفرون مع مغيب الشمس إلى مزدلفة ومنها لمنى.

انطلقت أفواج الحجيج من بعد شروق شمس اليوم السبت إلى عرفات لتقف في هذا المشعر، في مشهد عظيم، ضارعين لله عز وجل أن يتقبل منهم الحج وأن يغفر لهم ذنوبهم.