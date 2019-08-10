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سياسة

شاهد: أمطار رعدية على المشاعر المقدسة في يوم عرفة

10/8/2019

هطلت، عصر السبت، أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة، شملت منى وعرفات ومزدلفة، ارتوت على إثرها الأرض ومازالت الأمطار مستمرة.

أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة
  • الأمطار هطلت بغزارة على حجاج بيت الله الحرام، أثناء تأديتهم ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات.
  • تدفق ضيوف الرحمن، صباح اليوم، إلى صعيد جبل عرفات الذي يبعد 12 كيلومترا من مكة، ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم ينفرون مع مغيب الشمس إلى مزدلفة ومنها لمنى.
  • انطلقت أفواج الحجيج من بعد شروق شمس اليوم السبت إلى عرفات لتقف في هذا المشعر، في مشهد عظيم، ضارعين لله عز وجل أن يتقبل منهم الحج وأن يغفر لهم ذنوبهم.

  • الحجاج تجمعوا على صعيد جبل عرفات جنوب شرقي مكة اليوم السبت ليشهدوا يوم عرفة، حيث يقضي الحجيج نهار هذا اليوم، الذي يعتبر أهم مناسك الحج.
  • تجمع في صعيد عرفات اليوم أكثر من مليوني من الحجاج المسلمين، اليوم السبت.
  • توافدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم، إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات للاستماع إلى خطبة عرفة، وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداء بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
  • امتلأت جنبات المسجد، الذي تبلغ مساحته 110 آلاف مترا مربعا والساحات المحيطة به، التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف متر مربع بضيوف الرحمن.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام
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