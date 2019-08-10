خامنئي يدعو الحجاج إلى إفشال "صفقة القرن" ويصفها بالجريمة

ندد المرشد الإيراني علي خامنئي بخطة أمريكية ترمي إلى إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودعا حجاج بيت الله الحرام إلى مشاركة فعالة لإفشال صفقة القرن.

رسالة إلى الحجاج

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن خامنئي ندد، السبت، بالخطة الأمريكية التي ترمي إلى إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين ودعا حجاج بيت الله إلى مشاركة فعالة لإفشالها.

التلفزيون الرسمي نقل عن خامنئي قوله في رسالة وجهها إلى الحجاج في يوم عرفة "الخدعة التي يطلق عليها صفقة القرن التي يجري التمهيد لها من قبل أمريكا الظالمة وأعوانها الخونة تشكل جريمة ليس بحق الشعب الفلسطيني فحسب وإنما بحق المجتمع البشري".

خامنئي، أضاف بالقول" ندعو الجميع إلى مشاركة فعالة لإفشال هذا الكيد والمكر من قبل العدو" في حين قال التلفزيون إن الرسالة تليت في تجمع للحجاج الإيرانيين.

كان المسؤولون السعوديون، طلبوا من الحجاج التركيز على شعائر الحج وحذروا من استغلالها في أغراض سياسية، ذلك في خضم حروب بالمنطقة وازدياد حدة التوتر بين السعودية وإيران.

لم يكشف البيت الأبيض النقاب بعد عن كامل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، والتي تهدف إلى إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويعكف صهره ومستشاره جاريد كوشنر على صياغتها.

كوشنر، لم يقدم حتى الآن سوى خطة استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لإحياء الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر ولبنان تتوقف على توصل الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تسوية سياسية لصراعهم القائم منذ عشرات السنين.

إيران تكشف عن منظومة دفاع صاروخي مطورة

من ناحية أخرى كشفت إيران النقاب، السبت، عما قالت عنها السلطات إنها منظومة للدفاع الصاروخي جرى تطويرها محليًا بمدى 400 كيلومتر وقادرة على كشف صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

الإعلان يأتي في وقت ازدادت فيه حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن قام ترمب بإلغاء الاتفاق النووي الذي تم بين إيران وقوى دولية وأعاد فرض العقوبات عليها.

كانت إيران أسقطت طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ وذلك في يونيو حزيران، وتقول طهران إن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق أراضيها لكن واشنطن قالت إنها كانت في المجال الجوي الدولي.

التلفزيون الإيراني عرض لقطات لمنظومة فلق وهي مركبة رادار متنقلة قال التلفزيون إنها نسخة متطورة من منظومة جاما التي قال خبراء عسكريون إنها روسية الأصل.

يقول محللون عسكريون غربيون إن إيران عادة ما تبالغ في قدرات أسلحتها، لكن المخاوف بشأن برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية ساهم في انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

العام الماضي، انسحب ترمب من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في عام 2015 ويهدف للحد من طموحاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

نقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء، عن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد قوله "المنظومة لها قدرات عالية وقادرة على كشف كل أنواع صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

ذكرت الوكالة، نقلًا عن صباحي فرد، أن منظومة فلق عبارة عن نسخة مطورة محليا من منظومة كانت خارج الخدمة لوقت طويل، ولم يذكر صباحي فرد بلد منشأ المنظومة.

إيران تكشف عن منظومة دفاع صاروخي مطورة