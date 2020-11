جدل حول صورة لترمب وهو يرفع إبهامه مع رضيع يتيم في إل باسو

أصبحت صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يبتسم ويرفع إبهامه مع زوجته ميلانيا التي كانت تحتضن رضيعًا فقد والديه في حادث إطلاق نار بتكساس، مثار جدل بعد نشر ميلانيا للصورة.

قصة الصورة

إظهار عدم التعاطف

I met many incredible people in Dayton, Ohio & El Paso, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR

— Melania Trump (@FLOTUS) August 8, 2019