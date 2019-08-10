انتحار الملياردير جيفري إيبستين صديق ترمب في محبسه

أقدم الملياردير الأمريكي جيفري إيبستين على الانتحار في زنزانته في نيويورك حيث كان ينتظر محاكمته بتهم الاعتداء جنسيا على قاصرات، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت.

التفاصيل

وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أقدم إيبستين البالغ 66 عاماً على الانتحار شنقاً في زنزانته وعثر على جثته صباح السبت، وذلك نقلاً عن مسؤولين لم تكشف أسماءهم.

سبق أن عثر على إيبستين، صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أواخر يوليو/ تموز على الأرض في زنزانته في مركز ميتروبوليتان الإصلاحي في مانهاتن، وعلى عنقه كدمات، في أعقاب محاولة انتحار مفترضة.

لكن إصاباته حينها لم تكن خطرة وشارك بعد ذلك بأيام في جلسة استماع قضائية.

اتهم إيبستين بتنظيم شبكة تضم عشرات الفتيات الصغيرات بالسن بعضهن طالبات جامعيات واستغلالهن جنسياً في المنازل العديدة التي يملكها.

وجهت إليه في 8 يوليو/تموز تهمة الاستغلال الجنسي لقاصرين وتهمة التآمر للقيام بالاتجار الجنسي بقاصرين، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 45 عاماً. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته منتصف يونيو/ حزيران 2020.

رفض في 18 يوليو/تموز طلب الملياردير، الذي تقدر ثروته بما يزيد على 500 مليون دولار، إطلاق سراحه بكفالة.

مصدر مطلع على القضية قال لـ"رويترز" إن إيبستين رفع من نظام لمراقبة الانتحار وهي مجموعة من الإجراءات خاصة بالنزلاء الذين يعتبرون معرضون لخطر الانتحار. وأوضح المصدر أنه كان يخضع للمراقبة حتى ساعة متأخرة يوم الخميس.

ترمب (يمين) مع الملياردير الأمريكي المنتحر

المصدر أضاف أن الملياردير كان في الزنزانة بمفرده عندما عثر على جثته.

وزير العدل الأمريكي وليام بار قال إن مكتب التحقيقات الاتحادي والمفتش العام لوزارة العدل فتحا تحقيقات في الواقعة وأضاف أنه "فُزع" عندما علم بوفاة إيبستين في سجن اتحادي.

بار قال في بيان "وفاة إيبستين تطرح تساؤلات خطيرة يتعين الإجابة عليها".

مصدر غير مصرح له بالتحدث مع وسائل الإعلام قال إن اثنين من حراس السجن يتعين عليهما القيام بعمليات تفتيش منفصلة على جميع السجناء كل 30 دقيقة لكن الإجراء لم يكن يتبع خلال الليل.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يتعين على الحراس إجراء تفتيش آخر كل 15 دقيقة على السجناء الخاضعين لمراقبة الانتحار.

آيا ديفيز، وهي متحدثة باسم مكتب الفحص الطبي الرئيسي في مدينة نيويورك قالت إنها لا تستطيع تحديد كيف حدثت وفاة إيبستين قبل فحص جثمانه.

جاءت وفاة إيبستين بعد يوم من الكشف عن دعوى رفعتها امرأة أمام محكمة اتهمت فيها إيبستين باحتجازها واسترقاقها جنسيا وقالت إن أحد مساعدي الملياردير الأمريكي أرغمها على ممارسة الجنس مع ما لا يقل عن ستة شخصيات بارزة.

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