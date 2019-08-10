البث الحي
سياسة

الحوثيون يستهدفون مطار "أبها" والتحالف يقتل شقيق زعيم الجماعة

عمال يصلحون الأضرار بمطار أبها بعد تعرضه لهجوم من قبل الحوثيين- ارشيفية
عمال يصلحون الأضرار بمطار أبها بعد تعرضه لهجوم من قبل الحوثيين- ارشيفية
10/8/2019

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة، استهدفت مستودع الوقود وبرج المراقبة بالمطار، في حين قالت وسائل إعلام سعودية إن الحركة بالمطار "عاديّة.

التفاصيل
  • (قناة المسيرة) التابعة للحوثيين، قالت  اليوم السبت نقلًا عن متحدث عسكري إن الجماعة شنت هجومين بعدد من طائرات قاصف (2 k) على مطار أبها بالسعودية.
  • المتحدث قال إن الطائرات استهدفت مستودع الوقود وبرج المراقبة بالمطار.
  • لم يرد تأكيد لذلك من السلطات السعودية، لكن وسائل إعلام سعودية قالت، إن حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بشكل طبيعي.

https://twitter.com/almasirah/status/1160059709174505472?ref_src=twsrc%5Etfw

التحالف السعودي الإماراتي يتبنى مقتل شقيق الحوثي:
  • من ناحية أخرى، اعترف التحالف السعودي الإماراتي، مساء الجمعة، بقتل شقيق زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، مشيرًا إلى أن التفاصيل ستعلن لاحقًا.
  • المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، قال لوسائل إعلام سعودية إن إعلان أي تفاصيل عن قد لا يكون مناسبًا الآن لأمن المعلومات، ولكن سيتم الإعلان عن بعض التفاصيل لاحقًا.
  • جماعة الحوثي كانت أعلنت أمس الجمعة عن مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي داخل منزله في منطقة حدة جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)