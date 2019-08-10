الحوثيون يستهدفون مطار "أبها" والتحالف يقتل شقيق زعيم الجماعة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة، استهدفت مستودع الوقود وبرج المراقبة بالمطار، في حين قالت وسائل إعلام سعودية إن الحركة بالمطار "عاديّة.

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(قناة المسيرة) التابعة للحوثيين، قالت اليوم السبت نقلًا عن متحدث عسكري إن الجماعة شنت هجومين بعدد من طائرات قاصف (2 k) على مطار أبها بالسعودية.

المتحدث قال إن الطائرات استهدفت مستودع الوقود وبرج المراقبة بالمطار.

لم يرد تأكيد لذلك من السلطات السعودية، لكن وسائل إعلام سعودية قالت، إن حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بشكل طبيعي.

https://twitter.com/almasirah/status/1160059709174505472?ref_src=twsrc%5Etfw

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