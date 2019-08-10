"إسرائيل" تقتل أربعة فلسطينيين على حدود غزة

استشهد أربعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، اليوم السبت، في قصف وهجوم بالأسلحة الرشاشة.
التفاصيل
- قتل جيش الاحتلال، فجر السبت، فلسطينيين، لم يحدد عددهم، قرب الحدود الشرقية، لوسط قطاع غزة، وادعى في بيان أنهم اقتربوا من السياج الحدودي.
- نقلت رويترز، عن جيش الاحتلال إن القوات الإسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين بالرصاص قرب السياج الحدودي بغزة.
- وكالة الأناضول ذكرت أن جيش الاحتلال قصف السبت موقعًا فلسطينيًا، قرب الحدود الشرقية، لوسط قطاع غزة، في وقت فتحت قواته نيران أسلحتها الرشاشة، وسط القطاع، وأطلقت مصابيح إنارة في سماء المنطقة.
- الأناضول نقلت عن شهود عيان، إنهم سمعوا حركة لآليات الجيش قرب السياج الأمني في غزة، إضافة إلى تحليق طائرات دون طيار في المكان.
- بيان جيش الاحتلال ادعى أن الفلسطينيين كانوا مزودين ببنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية وقذائف آر بي جي، مضيفًا أن جنوده فتحوا النار عليهم وقتلوهم بعد أن عبر أحدهم السياج الحدودي.
- شهود عيان قالوا إن الجيش قصف موقعا يتبع لـ (قوات الضبط الميداني) التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
- جرافة عسكرية إسرائيلية توغلت عدة أمتار، وانتشلت جثماني شابين، بحسب الأناضول.
- لم يصدر من السلطات أو الفصائل الفلسطينية، بيانًا حول ما ذكره جيش الاحتلال.