نائبة أمريكية: إسرائيل مجرمة وليس أمام الفلسطينيين سوى الشغب

قالت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي أليكساندريا أوكاشيو إن إسرائيل "مجرمة" في معاملتها للفلسطينيين، وأن الفلسطينيين ليس لديهم خيار آخر سوى ممارسة "الشغب" ضدها.
"مجرمة وغير عادلة"
- تصريحات أوكاشيو-كورتيز جاءت خلال ظهورها في برنامج إذاعي مع المذيع الأمريكي إبرو داردين، الثلاثاء.
- المذيع داردين قال خلال المقابلة إن الحكومات "الفاسدة" في إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية "تعمل بشكل جماعي".
- داردين وصف ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين بأنها "إجرامية للغاية وغير عادلة على الإطلاق".
تصريحات النائبة:
- اليمين يتهمني ظلما بمعاداة السامية في حين أنني أوجه انتقاداتي للحكومة الإسرائيلية.
- انتقاد الاحتلال لا يجعلك معاديا لإسرائيل. هذا لا يعني أنك ضد وجود أمة. هذا يعني أنك تؤمن بحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالتأكد من أن حقوق الإنسان الفلسطيني تتساوى مع حقوق الإنسان الإسرائيلي، فهناك الكثير من الأمور المقلقة التي تحدث هناك.
- اليهود تعرضوا للاضطهاد طوال تاريخ البشرية، لكنني لا أعتقد أنك بتهميش الفلسطينيين سوف تحقق الأمان.
- أعتقد أن الظلم يشكل تهديدا لسلامة جميع الناس، لأنك عندما يكون لديك مجموعة تتعرض للتهميش بشكل دائم، وعندما لا يتمكن شخص ما من الحصول على المياه النظيفة، فلن يكون لديهم خيار سوى الشغب، أليس كذلك؟".