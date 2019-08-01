نائبة أمريكية: إسرائيل مجرمة وليس أمام الفلسطينيين سوى الشغب

قالت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي أليكساندريا أوكاشيو إن إسرائيل "مجرمة" في معاملتها للفلسطينيين، وأن الفلسطينيين ليس لديهم خيار آخر سوى ممارسة "الشغب" ضدها.

"مجرمة وغير عادلة"

تصريحات أوكاشيو-كورتيز جاءت خلال ظهورها في برنامج إذاعي مع المذيع الأمريكي إبرو داردين، الثلاثاء.

المذيع داردين قال خلال المقابلة إن الحكومات "الفاسدة" في إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية "تعمل بشكل جماعي".

داردين وصف ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين بأنها "إجرامية للغاية وغير عادلة على الإطلاق".

تصريحات النائبة: